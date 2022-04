A Tóth László-csoportban kellő csapat híján mindössze 9 gárda csatázott a korábban megszokott tucatnyi helyett. Ráadásul a gyulaiak többször is létszám hiányosan tudtak csak kiállni, a záró napra pedig a bajnok Kisújszállás ellen már nem is ültek asztalok mellé. Ezt a találkozót a versenykiírás ide vonatkozó passzusa alapján 11:0-lal írták jóvá a listavezető számára, amely amúgy is utcahosszal nyerte meg a versengést. A megyei résztvevők közül a békésiek szerepeltek legeredményesebben, akik a harmadik helyen zártak a csonka mezőnyben. Közvetlenül mögöttük az Orosháza végzett, a mezőnyt pedig a sok problémával küszködő gyulaiak zárják.

Makói SVSE II–Orosházi SE 3,5:8,5

NB II.-es csapatbajnoki sakkmérkőzés, Makó. Orosházi győztesek: Mónus Zoltán (3. tábla), Kunos Zoltán (4. t.), Győri Szabolcs (5. t.), Zalai Mihály (6. t.), Bogdány Gábor (7. t.), Biró István (9. t.), Berta Gergely (10. t.). Döntetlenek: Kakuk Sándor (1. t.), Pásztorcsik János (9. t.), id. Bacsur Imre (11. t.).