A két csapat találkozója igazi presztízsnek számít, és azért is pikáns, mert a legutóbbi időszakban sok játékos igazolt Mezőkovácsházáról a szomszédos végegyházi csapathoz, amely újoncként vezeti a megye II/A csoportos bajnokságot.

Időpont-módosításra minden héten többször is akad példa a megyei bajnokságokban, esküvő miatt azonban csak ritkán. A mezőkovácsháziaknál a kérés, a középpályás, Sódar Krisztián szombaton tartandó esküvője miatt fogalmazódott meg a pályaválasztó egyesületnél. A játékos a teljes vezetőséget és az összes játékostársat meghívta a lakodalomba, ezért a kovácsháziak arra kérték a végegyháziakat, hogy halasszák el a mérkőzést. Ebbe az újonc végegyháziak nem mentek bele, így a három bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel ők kapják meg.

A mérkőzés napján, játékosunknak, Sódar Krisztiánnak lakodalma lesz, ahová egész csapatunk hivatalos

– mondta el lapunk érdeklődésére ifj. Berka István, a tabellán negyedik helyen álló Mezőkovácsházi TE technikai vezetője.

– Még március végén, két alkalommal is kérvényeztük a Magyar Labdarúgó Szövetség úgynevezett IFA rendszerében, hogy tegyük másik időpontra a bajnokit, az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága felé is jeleztük a problémánkat, ám kérésünket a végegyháziak elutasították. Jelen helyzetben csapatunk nem tud megfelelő létszámban kiállni, így a szomszédvári rangadót nem fogjuk tudni lejátszani. Az MTE a jövőben is megpróbálja ellenfelei kéréseit akceptálni, bízunk benne, hogy többször ilyen elutasítással nem fogunk találkozni.

Mezőkovácsházán nagyon bíztak abban, hogy az ellenfél is játszani akar, hiszen mégiscsak egy szomszédvári rangadóról van szó. A kovácsházi vezetés, amit lehetett megtett, de játszani nem akartak szombaton, mert ott akarnak lenni meghatározó játékosuk esküvőjén.

Megkerestük az épületgépészként dolgozó 30 esztendős Sódar Krisztiánt is, aki megjegyezte, hogy jó pár éve focizik már, de ilyen elutasítással még nem találkozott.

Belemehettek volna az időpontváltoztatásba, ha akarnak, nem tartom túl sportszerűnek az elutasítást. Egyébként a végegyházi csapat játékosaival nincs semmi gondunk, ezért nem is értem, hogy miért nem játszhattuk le később a találkozót

– mondta Sódar Krisztián, aki párjával, két fiúgyermeke édesanyjával, Máriával már nagyon készül a jeles eseményre.

A polgári szertartást tavaly megtartották, szombaton a templomi esküvőt és a lakodalmat tartják meg.

A csapat és a vezetőség is azt mondta, hogy megtisztelnek bennünket azzal, hogy eljönnek az esküvőre és a lakodalomba. Én ugye eleve nem játszottam volna, de így a csapat sem fog

– tette hozzá.

A végegyháziak arra hivatkoznak, hogy az őszi otthonukban lejátszott mérkőzés után történt szurkolói botrány miatt nem akartak belemenni abba, hogy átrakják a mérkőzést időpontját.

– Az ellenfél szurkolói az őszi meccsen nekimentek a biztonságiaknak, majd aznap este a játékosokkal is összetűztek egy italozóban. Azt üzenték a mérkőzésen, ennek lesz még folytatása a hazai meccsükön, ezt el akartuk kerülni – fogalmazott a végegyházi vezetőség közleményében. – Korábban egy Kovácsházáról hozzánk érkező játékos fél évig nem játszhatott, mert nem járultak hozzá az átigazoláshoz.