A jelölést Noel a tavalyi görögországi világbajnokságon elért harmadik helyével érdemelte ki, de a Szardínia szigetén megrendezett junior-Európa-bajnokságon is jeleskedett, ahol 6. lett. A díjat Besenyei Péter műrepülő-világbajnoktól vehette át.

– Minden idők első magyar világbajnoki dobogós helyezése az övé – egészítette ki Zanócz Rolland, Noel édesapja, aki egykoron maga is komoly eredményeket ért el a sportágban.

Az óvodás kora óta motorozó Noel szereplésére a sportág európai fellegvárában, Olaszországban is felfigyeltek, és az itthoni klubja, a Maurer Racing megszűnése után az Abruzzo régióban, Pescara városához közeli Chietiben található olasz Pardi Reacing Scuola Cross vette szárnyai alá a magyar tehetséget.



– Egy idős úr a tulajdonos, akinek a klubjában nagyjából száz nagyon tehetséges tanítvánnyal foglalkoznak, közöttük Noel az egyetlen külföldi – folytatta az édesapa, aki fia utazásainak és versenyeinek logisztikai hátterét teremti meg. – A motokrossz Olaszországban a második legnépszerűbb sportág. Aki valamit el szeretne érni a sportágban, annak meg kell tudni felelni Itáliában. Noel olasz klubjában kiemelkedő támogatást kap, a motort, a versenyruházat egy részét biztosítják, és olyan kontroll alatt van, hogy garantált a fejlődése.

Zanócz Rolland elmondta, hogy Noelt tavaly novemberben igazolta le az olasz csapat az International D’Italia versenysorozatban a leg­kisebb felnőttkategóriában, a 125 köbcentis gyári KTM-jével ötször szerzett második helyet, legutóbb pedig megnyerte az A döntőt.

– A tavaly magyar bajnokságot nyert Noel sokat fejlődött november óta, nem is annyira fizikálisan, mint inkább technikailag és mentálisan is. Több második helyet is szerzett, gyors versenyző, egyszer sem tudott akkorát hibázni, hogy ne legyen ott a legjobb mögött – jegyezte meg Zanócz Rolland.

A program sűrű, már karácsony első napján visszautaztak Olaszországba, ahol edzőtáborban vett részt, és csak február végén tértek haza.

Noel annak ellenére is kiváló tanuló (megkapta a „Jó tanuló, jó sportoló” országos elismerést is), hogy kortársainál kevesebbet tud az iskolapadban ülni.

Az idén tavasszal megkezdődnek a versenyek, melyeket heti szinten rendeznek Olaszországban magas, kétszáz fős létszámmal.

– Itthon már az Európa-bajnoki futamra edzettünk, ami március végén Trentóban lesz – beszélt a következő jelentős megmérettetésről Zanócz Noel édesapja. Az orosházi fiatal az idén is szeretne minél jobb eredményeket elérni.

Felsorolni sem egyszerű Zanócz Noel csak 2021-ben elért eredményeit. A legjelentősebbekről fentebb már szóltunk, de mindenképpen említésre méltó az Európa legerősebb bajnokságaként jegyzett, Németországban megrendezett ADAC MX Masters 2021 sorozat Junior Cup 85-ben elért második helyezése. Emellett olasz és szlovén futamgyőzelmeket is szerzett.