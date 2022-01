– Honnan várhatók csapatok, és hányan lesznek a rendezvényen?

– Az előzetes nevezések alapján, amelyek a szövetséghez futottak be, harmincöt egység adta le nevezését. Egy egységben hatan szerepelnek, de mivel átfedés is van a kategóriák között, így várhatóan több mint százhuszan látogatnak el hozzánk. Jönnek hajósok többek között a fővárosból, Vácról, Dunaújvárosból, Kecskemétről, Székesfehérvárról, Szegedről. Mivel itt rendezik az Egyetemi Kupát is, így főiskolai és egyetemi csapatok is rajthoz állnak a viadalon.