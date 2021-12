Már a csoportkörben látszott, hogy jó formában van, alig tudták eltalálni. Az egyenes kieséses táblán sem ismert kegyelmet, nagyarányú győzelmekkel jutott be a nagydöntőbe, ahol a Balaton Vívóklub versenyzője, Kuznyecov sem tudta megállítani. Jól mutatja Áron fölényét, hogy ezt az asszót 10:1-re (!) nyerte meg. A többi békéscsabai is jól szerepelt, Köles Keve és Kollár Milán is a döntő küszöbéig jutott. Előbbi 15., utóbbi 16. lett. Csarnai Roland a 29., Suhajda Péter a 30. pozíciót tudhatja a magáénak.