– Összefoglalva, most már a szorgos munka következik az oktatási intézményekben?

– Mi a küzdősport speciális sajátosságait alkalmazzuk. Bármennyire is a küzdelemről szól, a küzdősport iskolai oktatása nem abból áll, hogy ki kit „ver meg”, hanem abból, hogy tapasztalják, mit tudnak a saját testükkel csinálni szemtől szembe megnyilvánuló helyzetben. Itt egy az egyben, fizikai érintkezéssel küzdenek, s így teljesen más jellegű stresszhelyzet alakul ki, ami egyben a mindennapi élet része, nemcsak fizikai téren, hanem verbálisan is. Az iskolákban jelen van az agresszió, az interneten is, ami olyan pszichés folyamatokat kelt, amit meg kell tanulni kezelni. A küzdősport nagyon jól megtanítja az ilyen helyzetek kezelését. Hiába az a vélemény, hogy ilyennek nem lenne szabad lennie egy iskolában, a gyerekek mindennap megküzdenek az ilyen helyzetekkel. A küzdelem jelen van az iskolákban és az életben is.

A gyulai Baracsi István szívesen mondta el tapasztalatait:

– A karate-kerettanterv keretében tartottuk a továbbképzést. A pandémiás helyzet miatt viszont csak az iskolán belül tudtuk ezt megtartani. Nemcsak a testnevelők próbálták ki, hanem a tanítók, tanárok is. Három napon át nagyon jó hangulatban folyt a képzés. Ez egy harmincórás akkreditált képzés, amiről tanúsítványt is kaptak a pedagógusok. Volt, ahol utána az edzéseket is elkezdték, illetve látszott, hogy be is szeretnék építeni az oktatásba az itt tanultakat. Az edzéseknél visszanyúltam az előadóművész-múltamhoz. Kollégáim nagyon pozitívan álltak hozzá. Ha nem is megszokott szigorral, de eredményesen tudtunk dolgozni.