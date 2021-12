KOSÁRLABDA

Az Omnia Pub&Food Békés (edző: Balog Vilmos, Balog Lajos) férficsapata 8. helyen fejezte be az NB I. B Zöld csoportjában a 2020–21-es bajnokságot. A 2021–22-es szezon őszi kiírása után a 9. helyen áll. Labdarúgás A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata 15. helyen végzett a 2020–21-es NB II.-es bajnokságban. A 2021–22-es NB II.-es pontvadászat őszi szezonja után a 13. helyen áll. MotorsportA békéscsabai Faragó Zalán 3. helyen zárta a felnőttek mezőnyében a dragbike magyar bajnokságot. Az orosházi Zanócz Noel bronzérmes lett a görögországi világbajnokságon, és részt vett az Európa-bajnokság küzdelmeiben is. Emellett öt nemzet bajnokának vallhatja magát, győzött a szlovén, az osztrák, a magyar, az olasz és a horvát bajnokságban is.

RÖPLABDA

A Békéscsabai RSE (vezetőedző: Tóth Gábor) női csapata a legjobb 8 közé jutásért búcsúzott a CEV-kupa 2020–21-es kiírásában. A továbbjutás egy mérkőzésen dőlt el idegenben, a csabaiakat az olasz Saugella Monza búcsúztatta el. A BRSE az Extraligában és a Magyar Kupában is ezüstérmes lett a 2020–21-es szezonban, előbbiben a döntőt a pandémia miatt a Nyíregyháza ellen nem játszották le. Az Extraliga 2021–22-es kiírásában veretlenül az első helyen zárta az alapszakasz első fordulóját, a Magyar Kupában pedig bejutott a legjobb négy közé. A CEV-kupában a 16 közé jutásért vérzett el a lengyel ŁKS Commercecon Łódź ellen. Pekárik Eszter tagja volt az Európa-bajnokságon szerepelt és a 16. helyet megszerző nemzeti csapatnak. A Békéscsabai RSE-t is képviselve Nánási Zoé, Tóth Sára és Tuska Brigitta is résztvevője volt a magyar–szlovák rendezésű U16-os Európa-bajnokságnak. A magyar válogatott a 7. helyen zárt. SakkA békéscsabai Erdős Viktor nemzetközi nagymester is szereplője volt a hibrid sakk-Európa-bajnokságnak és a Szocsiban megrendezett világkupának. Utóbbin a 2. forduló rájátszásában fejezte be a viadalt. Az Izlandon megtartott 21. Európa-bajnokságon 7. lett. Erdős a válogatottal 16. lett a szlovéniai csapat-Eb-n.