KARATE–KICK-BOX

A Karlovac Open Európa-kupán a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Dezső vezette point-fighting csoportja 8 aranyat gyűjtött. Győztesek. Kadett 2: Bánki Brendon és Debreczeni Frida. Kadett 1: Jancsó Lili (2 kategóriában). Csapatverseny, kadett 1. osztály, leányok: Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Szabó Zsófia. Tag Team: Jancsó Lili, Szabó Zsófia. Felnőtt férfi: Hidvégi Nándor, Viczián Roland, Viczián Dániel. Gyermek: Szikora Gergő. Mezei Nikolett (edző: Rádai Roland), a Battonyai Barátság SE versenyzője két kategóriában is felnőtt országos bajnokságot nyert.A budapesti formagyakorlat-világkupán Brebovszky Zoltán három, Esztergomi Antónia (mindkettő Contact K. T. H. E Orosháza) két kategóriában lépett a dobogó tetejére. Az ob-n Halustyik Cintia négy, Brebovszky, Zahorecz Noel két-két kategóriában győzött az orosháziak közül. Aranyérmes lett még a kondorosi Petrovszki Márton is. A budapesti világkupán aranyérmes Békés megyei sportolók. József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Team. Kadett 2. kcs.: Malatyinszki Bendegúz, Petró Lili. Kadett 1.: Jancsó Lili. Gyermek: Tóth Dominik, Szikora Bence, Szencsenkov Boglárka. A csongrádi utánpótlás ob csabai aranyérmesei: Laurincz Péter, Viczián Dániel, Viczián Vivien, Bánki Brendon, Malatyinszki Bendegúz (három kategória), Petró Lili, Pántya Réka (két kategória), Csüllög Dorina, Jancsó Lili, Szikora Bence, Tóth Dominik, Szekeres Laura, Debreczeni Frida, Jancsó Csenge, Szencsenkov Boglárka, Szeleczki Lilla, Kékegyi Márk, Solymosi Norbert (utóbbi Mezőberény). A jesolói világbajnokságon Mezei Nikolett világbajnoki aranyérmes.

A mezőberényi Szeleczki Lilla a 8 közé jutásért esett ki. Vb-résztvevő volt formagyakorlatban, és az első tízben végzett az orosházi Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia és Esztergomi Antónia is, és a magyar csapatot erősítette, Zahorecz Noel is. A budvai Európa-bajnokságon aranyérmes lett Petró Lili. Ezüstérmes a kadettcsapat tagjaként a füzesgyarmati Bak Ágnes Panna. A formagyakorlat-juniorválogatottat erősítő orosházi Brebovszky Zoltán és Zahorecz Noel ezüstérmet nyert. Egyéniben Brebovszky Zoltán bronzérmes. A felnőtt világbajnokságon ezüstérmes magyar formagyakorlat-válogatott tagja volt Esztergomi Antónia és Halustyik Cintia, a világbajnok csapatban szerepelt Brebovszky Zoltán és Zahorecz Noel.Ezüstérmes: Szaszák Dominik, Malatyinszki Bendegúz (utóbbi egy másik kategóriában bronzérmet is szerzett, csapatban pedig aranyérmes lett) és Kása Hanna is. Laurincz Péter, Kozmann Mónika, Pántya Réka, Solymosi Norbert, Viczián Vivien, Leszkó Kitti, Viczián Dániel, Koszecz Boglárka, Bánki Brendon és Csüllög Dorina nem jutott tovább. Viczián Vivien és Leszkó Kitti tagja volt az aranyérmes juniorválogatottnak. Csapatban bronzérmes a Pántya Réka, Kozmann Mónika, Petró Lili, Csüllög Dorina alkotta magyar együttes.