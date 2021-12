ATLÉTIKA

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club eredményei. Kovács Barbara (edző: Tóth Sándor) győzött a fedett pályás országos bajnokság 3000 m-es gyaloglószámában. Barbara 20 km-en esélyeshez méltóan győzött a békéscsabai ob-n. A második olimpiáján induló Kovács Barbara a riói helyezéséhez képest 12 helyet javítva a 46. pozíciót jegyezte Tokióban. A serdülők 5, illetve 8 km-es távján Kovács Alexandra és Bor Benjámin a bajnok (a két gyalogló felkészítője: Urbanikné Rosza Mária). Az U18-as fedett országos bajnokságon az 5000 m-es gyaloglásban bajnok Vadász Ágoston (edző: Urbanikné Rosza Mária). Az U18-as országos bajnokságon Hrabovszki Balázs (edző: Adorján László) 60 méter gáton, Baukó Petra (edző: Solticz Kálmán) súlylökésben nyert bajnoki címet. Hrabovszki Balázs nyerte a szabadtéri összetett bajnokságot. A gyalogló Zahorán Petra (edző: Tóth Sándor) 10 ezer méteren részt vett a kenyai junior-világbajnokságon, ahol a 16. helyen zárt. Karsai Gábor (edző: Tóth Sándor) aranyérmes lett az ifjúságiak között a mezeifutó-bajnokság 6000 m-es távján. Bajnok a Békéscsabai AC ificsapata (Karsai Gábor, Zahorán Milán, Körömi János) is. Nadj Levente a bulgáriai felnőttcsapat Eb-n a 4x400 m-es váltó tagjaként indult, ám négyesüket kizárták. Nadj Levente a klubtárs Steigerwald Ernővel a magyar válogatottat erősítve versenyzett a tallini U20- as kontinensbajnokságon. Nadj a 400 méteres síkfutásban 5. lett, Steigerwald a középdöntőig jutott, ahol 7. lett. Mindketten futottak a 4x400 méteres váltó fináléjában is, a kvartett végül a 7. helyen zárt. Zahorán Milán (edző: Tóth Sándor) aranyérmes lett az ifjúsági ob 1500 m-es futószámában, győzött Hrabovszki Balázs 110 m gáton és súlylökésben Baukó Petra is. Az U16-os országos bajnokságon Kis Petra Sára (800 és 1500 m), Kovács Alexandra (3000 m-es gyaloglás) és Bor Benjámin (5000 m-es gyaloglás) is aranyérmes lett.

A Kaliforniában, San Francisco egyetemén tanuló Novák Natália (edző: Tóth Sándor) a 800 és az 1500 m-es távon is bejutott az atléták NCCA Division II. Outdoor Track&Field National Championship elnevezésű összamerikai bajnokságára, ahol 1500 m-en a 8. helyen ért célba. Márton Anita (edző: Eperjesi László) aranyérmes lett fő számában, a súlylökésben a sportág szabadtéri országos bajnokságán. Anita London és Rio után a harmadik olimpiáján vett részt Tokióban, ahol súlylökésben nem jutott döntőbe, a 21. helyen végzett. Zétényi Szvetlána nyerte a 24 órás ultrafutó országos bajnokságot (edző: Maráz Zsuzsanna). A békéscsabai ultrafutó teljesítette a 246 kilométeres Sparthatlont is.