A nézőtérre lépve a közönség egy időutazás részesévé vált, s egy vidéki lakodalomba csöppent, visszarepülve egészen a nyolcvanas évekig. A nosztalgikus hangulatot a helyszín nagyban meghatározta, hisz egy autentikus művelődési ház adott otthont a történetnek, amely tökéletesen illeszkedett az adott kor stílusához. A színespapír dekorációk, a kockás abroszok, és a „Lakodalom van a mi utcánkban” című retro sláger felcsendülése miatt érezhetően átjárt bennünket a múlt varázsa.

Az előadás szórakoztató, tele fergeteges helyzetkomikumokkal. Fotó: Bencsik Ádám

Az előadás fókuszában a szerelem megfoghatatlan érzése állt, amely a romantika, a küzdelmek, csalódások és örömök megannyi árnyalatával tárult elénk. Ez az érzelem, talán az egyetlen, ami valóban kortalannak mondható, hisz megdobogtatja a szívét mindeniknek a tinédzserektől kezdve egészen az idősebb korosztályig. A színdarab zárásaként megható jelenetekben láthattuk ezeknek a különbségeknek a szembeállítását. Különleges élmény volt látni, hogy ugyanarról az érzésről beszéltek, mégis annak számtalan arca végett mintha nem is egy nyelven szóltak volna egymáshoz.

Viszonyok és viszályok szövevényes világa

A karakterek sokfélesége révén bepillantást nyerhetünk a kapcsolati viszonyok, házassági problémák és szerelmi viszályok világába, amik megnyilvánulnak akár még egy vidám lagzi közepén is. Egy színházi előadásban ez komikus hangvételű lehet. Ugyanakkor Móricz Zsigmond azt a gondolatot szerette volna átadni az olvasóinak is, hogy ha az élet rosszabb pillanataiban is képesek vagyunk nevetni és megtalálni az önirónia humoros mivoltát, akkor mindez segíthet átvészelni a nehézségeket.

Helyzetkomikumok társadalomkritikával

Az előadás szórakoztató, tele fergeteges helyzetkomikumokkal s ha jobban megfigyeljük a mondanivalót, érezhetjük a finoman, ám egyértelműen jelen lévő társadalomkritikát is. A mű emellett olyan kérdéseket is feszeget, mint az élet és halál viszonya, az ismeretlennel szembeni felelem, kíváncsiság a lélekvándorlás és a babonás hiedelmek. Nem időzik el hosszan egy-egy témakörén, inkább csak érinti, pont annyira, hogy a néző elgondolkodhasson rajtuk, de ne ragadjon bennük. A féktelen humor és nevetés mellet a jelenetekben megjelenő érzések és élethelyzetek sokfélesége gondolatébresztő élményt nyújt.

Könnyed szórakozás gondolatébresztéssel

Igazán különleges előadás volt, ahol Móricz Zsigmond szavai, gondolatai és emberismerete egy régimódi magyar lakodalomban keltek újra életre. Ezt a szokatlan, ám rendkívül hatásos megközelítésű feldolgozás, fantasztikus színészi játékon keresztül mesélt el egy kedves történetet, ami könnyed szórakozással és némi gondolatébresztéssel ajándékozta meg mindazokat, akik megtekintették.