A Békéscsabai Irodalmi Esteket megálmodó, rendező Frankó Attila elmondta, hogy 2004. szeptember 12-én írta meg a Magyarnak lenni című művét, a kórházban, két térdműtét között. Ekkor mondta azt, hogy egy felolvasóestet fog szervezni Békéscsabán. A sorozat 2006. február 7-én indult útnak, azért február 7-én, mert 1997. február 7-én szervezte meg élete első rendezvényét, a Balázs Pali-koncerten 1300-an vettek részt.

Presits Tamás, Báthori Petra, Kis-Réger Wanda és Horváth Szabolcs az esten. Fotó: Licska Balázs

Nagy nevek jelentek meg a rendezvényeken

Az elmúlt 18 évben rengeteg vendég fordult meg a rendezvénysorozaton, így Tőkés László református püspök, az olimpiai bajnok Növényi Norbert, a rocklegenda Pataky Attila, a publicista Bayer Zsolt, a zenész Bódi Guszti, Balázs Pali és Aradszky László, de volt fotós, háziorvos, fodrász és kozmetikus is. Olyan nevek is megjelentek, mint Reviczky Gábor, Kautzky Armand, R. Kárpáti Péter többek között.

Elmondta: a jövőben is a Vízmű díszterme ad otthont az eseményeknek októbertől márciusig, míg áprilistól szeptemberig kiköltöznek a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadára. Úgy véli, fontos példát mutatni, illetve bemutatkozási lehetőséget adni a fiatalok számára. Szerinte szinte mindenki ír szövegeket, de van, akinél azok megmaradnak a fiók mélyén. Idén a továbbiakban a sorozat vendége lesz Reviczky Gábor, Kautzky Armand és Faragó András, illetve meglepetések ugyancsak várhatók.

Elviszik a Békéscsabai Irodalmi Estek kivonatát

Hozzátette, hogy a jövőben a Békéscsabai Irodalmi Estek kivonatát Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár támogatásának köszönhetően elviszik Békés vármegye összes járásába Békés Vármegyei Irodalmi Estek néven, sőt a Magyarország a hazám című felolvasóesttel egy 30 állomásos országos turnéra indulnak, háromezer lélekszám alatti településeket keresnek fel.

Szellemi táplálékot jelent a diákoknak

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy nem ők fogadták be a Békéscsabai Irodalmi Esteket, hanem inkább ők kapták meg a lehetőséget, hogy házigazdák lehessenek. Mind a nyolc középiskolában arra törekszenek, hogy sikeres diákokat, fiatal felnőtteket, leendő édesanyákat és édesapákat oktathassanak, közben emberségre is nevelve őket. Ebben szerinte fontos szerepet játszik az irodalom, a rendezvénysorozat, hiszen az irodalmon keresztül örömöt, bánatot, gondolatot lehet kifejezni, sőt megérteni is. Ezért szeretnének a továbbiakban is otthont adni a Békéscsabai Irodalmi Esteknek, amelyek szellemi táplálékot jelentenek a diákok számára.

Mucsi Balázs és Frankó Attila az est előtti sajtótájékoztatón. Fotó: Licska Balázs

Egy kaleidoszkópba néznek bele

Závogyán Magdolna kultúrért felelős államtitkár egy levelet küldött Frankó Attilának a 200. alkalom apropóján. Mint fogalmazott, egy-egy ilyen eseményen a résztvevők valójában egy kaleidoszkópba tekinthetnek bele, amelyben mindig más és más összeállításban ragyognak a színes kis kövek, egész kis univerzumot adva ki. Az érdeklődők lebilincselő kulturális erőtérbe kerülnek, hiszen a versek, prózai művek mellett rendszeresen más műfajok is képviseltetik magukat, egyedi módon összetetté és színessé varázsolva a tartalmas rendezvényeket.

Díszoklevelet adott át a főispán

Az államtitkár egy díszoklevelet is küldött a Békéscsabai Irodalmi Estek megálmodója számára, amelyet dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja nyújtott át. Fel is olvasta a dokumentumban szereplő Márai Sándor-idézetet, miszerint „Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban.”

Békés vármegye főispánja, dr. Takács Árpád nyújtotta át Frankó Attila számára azt a díszoklevelet, amelyet Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár küldött a 200. alkalom apropóján. Fotó: Licska Balázs

Kétszáz szeletes torta érkezett

A mostani rendezvényre videóüzenetet küldött Reviczky Gábor – aki szerint az esemény az irodalom, a magyar nyelv, az olvasás ünnepe –, Varga Viktor – aki kiemelte, hogy annak idején Frankó Attila volt az, aki esélyt adott neki a bemutatkozása –, illetve Pataky Attila is. A programon közreműködött többek között Presits Tamás, Kis-Réger Wanda, Báthori Petra, a műsorvezető pedig Horváth Szabolcs volt. Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, valamint a nőnapra megemlékezés apropóján például Petőfi Sándor, Juhász Gyula, Ady Endre, Nyemcsok László és Növényi Norbert műveiből olvastak fel. Zenélt Kabai Gábor, illetve extra műsorral jelentkezett Juhász Adrienn. A 200. alkalom jegyében 200 szeletes tortával lepték meg a nagyérdeműt.