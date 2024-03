– Nem csak a magyarság, az államalkotó nemzetiségek értékeit is magába foglalja, sőt, mindazt, ami az alkotó tevékenységhez, hagyományhoz, természeti, vagy épített örökségünkhöz tartozik. A következő szintet az értékek tára jelenti; immár 1100 településen létrejöttek a helyiek, s valamennyi vármegye működtet saját értéktárat is – sorolta. Hangsúlyozta, a kiemelkedő nemzeti értékek köre nem sokban különbözik a hungarikumoktól, de utóbbiaknál elvárt a nemzetközi közvélemény visszacsatolása.

V. Németh Zsolt: az ünnepi viselet a világ minden pontján ötvözi a folklórt a kényelemmel.

– A hungarikumokkal a magyarság legszebb arcát rajzoljuk meg, azokra fókuszálunk, amikre a legbüszkébbek, amikben egyediek vagyunk. Az elmúlt években sok lokális értéket képviselő rendezvény, kiadvány is támogatást kapott. Kovács Imre szociológus fogalmazta meg szépen: a magyar identitás újravarrása történik. A „kik vagyunk mi” kérdése áll az érdeklődés középpontjában, a nemzetek a tradícióhoz való viszonyukkal jövőképet, viselkedés- és életformát is választanak maguknak. Számos szokásunk magából a kereszténységünkből fakad, ünnepeink ritmust adnak az ateistáknak is – részletezte. Leszögezte, a folkTrend! viseletbemutató nemcsak a divatra, a viseleti kultúrára fókuszál, benne van a zene, a tánc, a gasztronómia, az építészet és a kézművesség is. Ahhoz, hogy valamit élővé tegyünk, megtartsunk, meg kell újítani.

– A tárogatón sem csak Rákóczi kesergőt játszhatunk, jazzt is. Nem azért maradnak meg értékeink, mert regiszterbe emeljünk, hanem mert életünk szerves részei, akárcsak Csabán a kolbász. A folkTrend! bátorítja mindazokat, akik úgy gondolják, anyaghasználatban, díszítésben, technológiában, vagy formavilágban megidézhetik őseiket – sorolta, hozzátéve, a legutóbbi folkTrend-bemutatót a Mesterségek ünnepébe ágyazták. Párját ritkította, több mint 200 pályázót díjaztak.

– Bátran ajánlom a textilfesztivál résztvevőinek is, pályázzanak, ragadják meg az anyagot friss, új szemmel, találkozzanak alkotásaikkal a kifutón is – tette hozzá.