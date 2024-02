Az hallottuk, hogy a városi könyvtár állományából a román iskolában van kihelyezett ifjúsági anyag. A gyerekek a könyvtárosok, élvezik a feladatukat, jól forognak a kötetek. Megkerestük az iskola igazgatóját, Sutya Miklósné megerősítette a hallottakat.

– Mert olvasni jó. Az olvasás, az értő olvasás egy nagyon fontos, ha nem a legfontosabb alapkompetencia, amit minden gyermek esetében fejleszteni kívánunk. Az olvasás segít a tudás megszerzésében, az információk feldolgozásában és az értelmezőképesség fejlesztésében. Bővíti a szókincset, javítja a nyelvi készségeket és segíti az írási képességek fejlődését. De az olvasás képes arra is, hogy kibővítse az élményeket, új perspektívákat nyisson, valamint hozzájárul a szórakozás és kikapcsolódás élményéhez is. A rendszeres olvasás tehát kulcsfontosságú az egyéni fejlődés és a szellemi aktivitás szempontjából. Intézményünkben sokat teszünk ezért a tanítási órákon és azon kívül is. Célunk az olvasás megszerettetése, és ezt a célunkat szolgálja az a kezdeményezés is, ami létrejött a városi könyvtár és az iskola között. Balázsné Szabó Erzsébet intézményvezető és Besenyeiné Tompán Magdolna magyar-történelem szakos kollégánk ötletelése és együttműködése eredményeképpen megtörtént a városi könyvtárból az ifjúsági könyvek iskolánkba való kihelyezése.

A román iskola és a városi könyvtár partnerségének is célja: szeressenek bele az olvasásba!

Forrás: BMH

Ezzel az ötlettel több olvasni vágyó gyermek számára lett gyorsabb és kényelmes a kölcsönzés. A könyvek biztonságos helyen vannak elhelyezve, és kis könyvtárosok, Lénárdt Abigél, Simon Sára és Kiss Virág 7. osztályos diákok vezetik a kölcsönzést, adminisztrálnak. A munka követhetősége érdekében minden kis olvasó saját olvasójeggyel rendelkezik. Az olvasás világnapján (szeptember 8-án) a könyvtárba látogatóknak teát és kekszet szolgáltunk fel. Ezzel az ötlettel is szerettünk volna segíteni a gyerekeknek, hogy beleszeressenek az olvasásba, közelebb kerüljenek a könyvek világához.

Az iskolai könyvállomány is folyamatosan gyarapodik. Forrás: BMH

A városi könyvtárból 42 darab kötetet kaptunk kölcsön, azonban az utóbbi években megrendezett író-olvasó találkozóknak köszönhetően saját beszerzésből bővítettük a könyvállományunkat. A Pagony Kiadó és a Manó Könyvek Kiadó önzetlen adományának hála pedig immár közel 100 ifjúsági regénnyel több vált a gyerekek számára elérhetővé.