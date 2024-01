Takács Péter, a közösségi ház vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket. A magyar kultúra napja 1823. január 22-hez kötődik, amikor is Kölcsey Ferenc véglegesen letisztázta a nemzeti imánkat a Himnuszt, amit 1989 óta ünneplünk. A neves alkalomhoz illően a rendezvényen közreműködött előadásával Farkas Zoltánné, nyugalmazott pedagógus, a Természetjáró kör vezetőségi tagja. Ezt követően Vozár Márton Krisztián ünnepi koncertje következett.

A zongoraművész kiemelte, igyekszik egyre többet dolgozni a vármegyében, országban és az országon kívül is.

– Amit ma hoztam műsort az nekem is egy kicsit kihívás mert nagyon régen nem játszottam kottából és nem játszottam Bartók műveket. Ugyanis teljesen más fajta zenékkel kezdtem foglalkozni az elmúlt időszakban. Nemcsak klasszikus zenékkel érkeztem, hanem magyar kötődésű filmzenéket is válogattam a koncerthez. Az alkalom megnyitására Rózsa Miklós zeneszerzőtől a Királyok Királya című ismert filmhez kapcsolódóan hoztam el egy betétdalt – tette hozzá.

Sokan kíváncsiak voltak a zongorista koncertjére

Elmondta, hogy kétéves kora óra zongorázik és ebből tíz éve foglalkozik teljesen szóló karrierrel. Munkássága most főleg filmzenékre irányul. Nagyon ritkán játszik klasszikus zenét, viszont most lehetősége volt, hogy magyar zeneszerzőket akár klasszikus feldolgozásban vagy akár máshogyan is bemutasson. A következő időkben azt szeretné elérni, hogy eljusson még több helyre és többen ismerjék meg munkásságát a filmzenéken keresztül.

A rendezvény zárásaként Takács Péter elismerő okleveleket adott át azoknak a személyeknek, akik az elmúlt években jelentősen segítették a Lencsési Közösségi Ház rendezvényeinek népszerűsítését.