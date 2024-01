Harminckilenc esztendősen, 2024. január 2-án méltósággal viselt, gyors lefolyású betegség következményeképp elhunyt Futaki Attila, a kortárs képregény Magyarországon és külföldön is rendszeresen publikáló, meghatározó alakja. A gyászhírt családja közölte a prae.hu művészeti portállal.

Futaki Attiláról a napokban portálunkon is írtunk. Egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy dolgozott a Disney-nek is, de munkáival nem csak angolul, hanem számos egyéb nyelven is találkozhatunk. Az ő projektje volt, a Magyar rocktörténet, amelynek első kötete nemrégiben jelent meg.

„Nyers volt, őszinte, lélekkel teli, egy tömbből faragott magyar ember. Szerettem. Azon kevesek közé tartozott, akivel talált a szó, és ha ritkán ugyan, de nem értettünk egyet valamiben, akkor sem várt el magyarázkodást, hogy én hogy merészelem azt gondolni, amit” – búcsúzott Futaki Attilától a kultura.hu oldalon Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Demeter Szilárd írását Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is megosztotta közösségi oldalán: ,,Isten nyugosztalja Futaki Attila képregényrajzolót!”