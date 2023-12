Ahogy a Kultúra.hu cikkében olvasható, Futaki Attilának szinte anyanyelve a képregény, jellegzetes stílusát világszerte ismerik. Dolgozott a Disney-nek, ő felelt a Percy Jackson című sorozatért, később saját munkái is megjelentek franciául, Alexis Nolent képregényíróval pedig A kivarrt című képregény a közös munkája. Jellemző rá a sötét, sejtelmes, noirszerű világ. A Magyar rocktörténet ötletgazdájaként Kántor Mihályt kérte fel szövegírónak, a négy évtizednyi történet feldolgozása négy rajzoló feladata lett.

12 éves kora óta foglalkozik képregénykészítéssel. Mint több helyen is elmondta, elsősorban mesélni szeretett volna. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen kívül Firenzében is tanulta a szakmát. Első magyar nyelvű albumja, a Spirál 2009-ben jelent meg. Ez elég volt ahhoz, hogy San Diegóba utazzon a Comic Conon munkát keresni. Az esemény évtizedek óta a képregényrajongók és -készítők egyik legnagyobb találkozója. Futaki úgy gondolta, elsősorban a sötétebb hangulatot preferáló kiadók, a DC vagy a Dark Horse érdeklődik majd a munkája iránt, de aztán a Disney adta neki az első megbízást, ami remek ugródeszkát jelentett. A Rick Riordan gyerekkönyvéből készült film- és képregényadaptáció, A villámtolvaj – Percy Jackson és az olümposziak a nyolcadik helyen nyitott a The New York Times bestsellerlistáján. Az itthon is népszerű sorozat nem klasszikus Disney: a görög mitológia és egy felnövéstörténet keveréke, és bővelkedik akciójelenetekben, így a teljes eszköztárat meg lehet benne mutatni. Futaki Attila később a Percy Jackson további két részén dolgozott. Nem ez volt az utolsó külföldi sikere. Mivel az általa illusztrált könyv bestseller lett a New York Timesban, a lap saját illusztrációk készítésére is felkérte. A pár képkockából álló, mozgatott sorozat remekül megmutatja Futaki jellegzetes stílusát.

A Magyar rocktörténet képregény alkotói Forrás: MN/Facebook

A magyar közönség kezdettől figyelhette Futaki Attila pályáját, de akkor kezdett ismertebbé válni, amikor a hazai vonatkozású képregényei megjelentek. A Budapest angyala 2017-ben, az ’56-os emlékév apropóján debütátlt. Ebben is hangsúlyos szerepet kapnak a hétköznapi emberek: a forradalom történéseihez egy Amerikába emigrált magyar, Angyal János visszaemlékezései révén juthatunk közelebb. 10 – A Puskás című képregénye a világhírű magyar focistának azt az arcát szeretné megmutatni, amely a legenda mögött húzódik. Életvidám kispesti srácként mutatja be a futball-legendát, aki valami nagyot hozott létre.

Magyar rocktörténet

A Képes Krónikák Kiadó gondozásában megjelent, a hazai rockzene kiemelkedő szereplőit, köztük a Metro, az Illés, az LGT, az Omega, a Bergendy, a Piramis és a Syrius sztoriját egyedülálló módon, képregény formában bemutató munka a Magyar rocktörténet című kiadvány első kötete. A hatvanas-hetvenes évek legismertebb magyar együtteseihez és rockzenészeihez kapcsolódó történeteket megelevenítő kiadvány Kántor Mihály szövege alapján, Futaki Attila művészeti vezetésével, Szabó Csaba és Fritz Zoltán rajzaival, valamint Jávorszky Béla Szilárd szakmai lektorálásával született. A Magyar Rocktörténetet a Képes Krónikák Kiadó jelentette meg. A kötet főtámogatója, a Petőfi Kulturális Ügynökség célja, hogy a képregény műfaján keresztül a hazai rocktörténet nagyágyúit és a korszak történelemformáló slágereit a fiatalok is megismerjék és megszeressék.