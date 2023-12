Az esemény fellépői a település több intézményének dolgozói, tanulói voltak, akik valóban színes műsorral várták az érdeklődőket a református templomban – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Hangsúlyozta, a város életében kiemelt szerepet játszanak az alkotó, értékőrző és értékteremtő közösségek.

– Az advent időszaka ezen értékek mellett közös keresztény gyökereinket erősíti. Az, hogy a tegnapi napon ennyi kórus lépett a közönség elé, komoly visszaigazolás számomra is. Visszaigazolás a helyi művészeti nevelés és a közösségi alkalmak iránti igény terén is. Jó érzés arra gondolni így az év vége felé közeledve, hogy 2023-ban is nőtt, gazdagodott a helyi programkínálat – tette hozzá. – Advent harmadik hetében az ünnep egyre növekvő fényét a református templomban felcsendülő dallamok is segítették abban, hogy betöltse küldetését: a Megváltó születése felé fordítsa figyelmünket, gondolatainkat. Külön kiemelte a főszervező Bagoly László és zeneiskola munkatársaink, növendékeinek munkáját, illetve fellépők lelkesedését, minőségi előadását.