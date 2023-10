Mohácsiné Szeverényi Ágnes, a Békéscsabai Körösparti Vasutas Fúvószenekar Egyesület elnöke elmondta, öt évente ünneplik meg ilyen formában a kerek évfordulókat, hiszen nagyon hálásak a közönségükért, a zenéért, valamint a lehetőgésükért, miszerint hétről hétre együtt muzsikálhatnak. Hozzátette, az elmúlt évtizedekben több száz ember fordult meg a zenekar soraiban. A vasárnapi koncert különlegessége pedig az volt, hogy visszatértek a régi tagok a jubileum megünneplése erejéig. Tehát nem csupán a 60-80 fős alap zenekar muzsikált, hanem a koncert második felében olyan műsorszámokkal készültek, melyekben 130-an fújták együtt a magukét.

A jubileumi koncert másik különlegességét adta az, hogy a Körösparti Junior Fúvósok is színpadra léptek velük, két műsorszám erejéig, így az utánpótlás zenekarukkal együtt is bemutatkoztak. Mohácsiné Szeverényi Ágnes elmondta, az est folyamán három karmester is közreműködött. Az egyik Döge Csaba, a jelenlegi szakmai vezető, többszörös Nívódíjas karmester. Elfogadta továbbá a felkérésüket Szűcs Csaba, aki Németországban él és dolgozik, és korábban meghatározó szereplője volt a zenekar életének. Valamint a junior fúvósok vezetője, Domokos Balázs is vezényelt.

Az elnök elárulta, három olyan tagjuk is van, akik immár 55 éve a zenekarban vannak, és 80 éves koruk körül még most is velük zenélnek. Ráadásul a gyermekeik és unokáik is tagok, így lényegében gererációk zenéltek együtt a 75. évfordulón. Soraik között láthatott továbbá a közönség házaspárokat, rokonokat és barátokat, akik szintén együtt muzsikálnak.

Mohácsiné Szeverényi Ágnes hangsúlyozta: a Körösparti Vasutas Fúvószenekarban a fentiek alapján is egy csodálatos körforgása érhető tetten a zenei életnek. Véleménye szerint ez már több mint zenélés, esetükben egy igazi közösségről van szó.

Fotó: Hajdú Hetény