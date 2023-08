Juhász Zoltán igazgató elmondta, kollégái klasszikus műfajt hívtak életre, mellyel a hétköznapok során nem igazán találkoznak már a gyerekek.

– A nyári szünetet színesítjük ezzel a különleges programmal; igazi mesterműveket vetítünk, melyek kézi grafikák, kézzel készült alkotások. A könyvtáros a narrátor, aki elmeséli el a történteket, ezzel életet lehelve a klasszikus műfajba, amit az idősebb generációk úgy szerettek. A teltház jelzi, hogy bizony van igény a vetítésre, a mesélésre, ez pedig arra sarkall minket, hogy a jövőben még több hasonló programot tervezzünk – sorolta.

Különféle utazásokat megjelenítő, nyári tematikájú mesékkel – Az aranypálca, Brúnó kapitány, Dörmi és Dorka, Mézországban, Harcsabajusz kapitány, Pirinkó és barátai, Rumini a Szélkirálynőn, A tizenegy hattyú – készültek a könyvtárosok, aminek az ötéves, középső csoportba készülő Harsányi Márton is nagyon örült. A kisfiút nagymamája hozta el a bibliotékába: Oláhné Medovarszki Judit elmondta, ő maga is a csabai könyvtárba jár gyermekkora óta, a diafilm-nézés szerinte igazi nosztalgikus, szép program. Hozzátette, unokájával a gyermekkönyvek megismertetése is célja, így a vetítés után megnézik, mi rejlik a polcokon.