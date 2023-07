Nédó Géza, a Supamono zenei producere elmondta, hogy a dalok populárisak, kicsit disco-house jellegűek, rádióbarátok, és miközben a 80-as éveket idézik, modernek is. Egy kivétel akad: ugyanis régen dj volt, és – mint fogalmazott – a súlydöngölős techno műfajban tevékenykedett. Erre a melodikus, ugyanakkor keményebb világra valamelyest visszakacsintva szintén készült egy nóta.

A szövegben a keresztény vonalat viszik, finoman és ízlélesen, hogy azok, akiket ez nem mozgat meg, azok is megtalálhassák bennük az üzenetet. Felidézett egy érdekes, aranyos történetet: tavaly nyáron megmutatott a szomszédnak egy dalt, aki azt mondta rá, hogy ez egy szerelmes nóta, pedig egyáltalán nem az. Hangsúlyozta: igyekeznek széles körben mozogni.

A Supamono 2018-ban indult, Nédó Géza egyszemélyes kezdeményezéseként. Egy évvel később jött egy kósza gondolata, hogy mi lenne, ha kislányát, Andreát is bevonná ebbe a sztoriba. Volt egy-két dal, amelyet a kislány felszövegelt a stúdióban, és a visszajelzések alapján egy izgalmas történet kerekedett ki. Hozzátette: nem tapasztalt sem itthon, sem külföldön olyat, hogy egy kislány kicsit gyermeteg, ám egyben vagány szövegeket mond fel.

Tavaly nyáron pedig az az ötlete támadt, hogy érdemes lenne egy énekhanggal is bővíteni a repertoárt. Hirdetést adott fel több Facebook-csoportban, hogy énekesnőt keres, így csatlakozott a csapathoz Sajti Anita, aki rengeteg frissességet hozott mind emberileg, mind zeneileg. Az immár trió első száma, a Szabadság remek visszajelzéseket is kapott, rádiók is elkezdték játszani.

Új klippel is készült most a Supamono, ez szintén először pénteken látható, hallható a legnagyobb videómegosztó portálon. Ezt is Békéscsabán forgatták, ahogy a korábbiakat, amelyekben egyébként megjelent többek között az Élővíz-csatorna környéke vagy a CsabaPark.

– Fontos kiemelni ezen a téren is Békéscsaba szépségeit – tette hozzá Nédó Géza. Amikor fotóz vagy videóz, akkor igyekszik a jól ismert helyszíneket más kameraállásból bemutatni, más történetszálba ágyazni. A forgatásokkor pedig akadnak bámészkodók. Például az Este van már, nyolc óra című számhoz – amelyben feldolgozták az ismert népdalt rappelős, techno-house stílusban – a jaminai hídnál készítették a klipet, és jöttek az érdeklődők, hogy milyen rendezvény zajlik.