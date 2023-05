Az eseményen dr. Hanyecz Katalin, a kert igazgatója mondott köszöntőt, majd Babák Mihály polgármester nyitotta meg a tárlatot, illetve Nemeskéri-Orbán István üdvözölte a jelenlévőket. A beszédek mellett a rendezvényen közreműködött Tóth Ildikó fuvolaművész, valamint a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói.

Nemeskéri-Orbán Istvánról a megnyitón elhangzott, hogy 1956-ban született Budapesten. A közgazdász tanárnak az elmúlt évtizedekben öt, verseket és prózát is tartalmazó kötete jelent meg, melyek közül négyet saját grafikáival illusztrált. Versei és írásai antológiákban és a Facebookon, grafikái és festményei pedig internetes oldalakon is megtalálhatók. Mint kiderült, írással 1988 óta foglalkozik, míg rajzolással, festéssel és más művészeti ágakkal a ’70-es évek elején a szolnoki művésztelepen ismerkedett meg Baranyó Sándor festőművész és felesége irányításával, aki egyben gimnáziumi rajz- és művészettörténet tanára is volt. Az ezredfordulót követően kezdett ismét rajzolni és festeni. Józsa Lajos szobrászművésszel közös tárlatokon vett részt Csongrádon 2007-ben és Belgrádban 2008-ban. Majd önállóan 2012 decemberében ismét Csongrádon, jelenlegi lakóhelyén mutatkozott be.