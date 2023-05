„Écsi Gyöngyi elvarázsolta a Napsugár közönségét és hatalmas öröm, hogy a közönség is elvarázsolta őt” – írták közösségi oldalukon. „Mi tudjuk, hogy fantasztikusak vagytok és köszönjük, hogy velünk jöttetek eddig is az úton! Megható és egyben örömteli is volt ez a délelőtt! A pünkösdi hétvégén már új otthonunkba várunk benneteket!”

A szombati előadás is a Színházi Olimpia keretében zajlott. Még több előadásuk várható a Bábművészeti Világtalálkozó keretében.