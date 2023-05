Megérkezett a használatbavételi engedély, május 26-án nyílik meg ünnepélyes keretek között a gyermekek, családok számára a Napsugár bábszínház – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy az első előadás május 27-én lesz.

Az intézmény régi vágya volt, hogy legyen egy új és saját otthona, mivel az Ibsen házat és a teátrum épületét a Jókai színházzal közösen használta. Eddig mintegy 500 négyzetméteren működött, kompromisszumokat kellett kötnie, és mindez gátat szabott a fejlődésben. A Napsugár bábszínház a leendő otthonában 1700 négyzetméteren működhet, a társulat három előadótermet használhat, ami komoly variációs lehetőségeket rejt.

A kormány száz százalékos támogatásával, a Modern Városok Program keretében valósul meg a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt, és ennek elemeként újult meg, bővült az Urszinyi-Beliczey-kúria, azaz jött létre az intézmény saját otthona – és ezzel egy fontos épületet mentettek meg az enyészettől.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: a bábszínházaknak, a bábművészetnek van jövője is, nem csak múltja és jelene, a bábjátszás továbbra is népszerű, ugyanakkor szükség van arra, hogy a társulatok is megújuljanak. A Napsugár bábszínház eddig is kész volt erre, az új környezet pedig inspiráló lesz a békéscsabai társulat számára. Aláhúzta: Magyarországon a Napsugár bábszínház működhet majd a legkorszerűbb infrastrukturális körülmények között.

Egy országosan ismert városkép kialakítása, a területen működő intézmények látogatottságának növelése, a Munkácsy brand, márkanév megteremtése – ismertette dr. Sódar Anita, hogy milyen célokat fogalmaztak meg a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője kifejtette, többek között megújult az emlékház és az Omaszta-park, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár környezete is. Egyelőre várat magára a Munkácsy Mihály Múzeum épületének felújítása és a múzeumi bolt kialakítása, valamint a Deák és a József Attila utcákat összekötő kishíd bontása és újjáépítése. A beruházássorozat összköltsége elérheti a 4,5 milliárd forintot is.

Az Urszinyi-Beliczey-kúria felújítását, bővítését nevezte az egyik legbonyolultabb békéscsabai projektnek, mivel sok szakterület együttműködését igényelte, részben a fény- és hangtechnika, részben a restaurátori munkát, részben – a műemlék épület okán – az örökségvédelmi hatóság előírásai miatt. A kúriát 2018-ban vette meg az önkormányzat, ezt követően készültek el a tervek, a munka pedig 2021 elején indult és nemrég ért véget, azaz összesen 798 napon át zajlott.

A kúriában, 700 négyzetméteren három szint található: a pinceszinten öltözők, kiszolgáló helyiségek, a földszinten irodák, kiállító- és előadóterek, a padlástérben raktárak kaptak helyet. Az épületet statikailag meg kellett erősíteni, fontos volt a fal- és vízszigetelés, a tetőfelújítás, illetve jelentős restaurátori munkák mentek. Az 1000 négyzetméteres, újszerű, modern bővítmény – amely speciális homlokzatburkolatot kapott – szintén háromszintes: az 500 négyzetméteres színpadszinten alakították ki a 120 fős nézőteret, a 450 négyzetméteres magasföldszinten próbaterem, műhelyek és raktárak találtak otthonra, illetve van egy kis tetőszint is. Elmondta: a Beliczey-kert is megújult, utcabútorokat, padokat, kukákat helyeztek ki, rengeteg fát ültettek, 1826 évelő cserjét és növényt telepítettek. Összesen 21 parkolót építettek, 18-at a Kórház utcában, hármat a belső udvarban.