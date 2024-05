Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy több mint ötven klubban mintegy 5500 igazolt versenyző sportol Békéscsabán, ahol minden fontos sportág megtalálható, az egyéniektől a labdajátékokig. Hangsúlyozta, hogy az egyesületek az utánpótlás-nevelésre ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek, ebben a tekintetben is elsőrangú munka zajlik a városban.

Varga Tamás, Czeglédi Katalin, Tóth Sándor, Bökfi János, dr. Szigeti Béla és Szarvas Péter a sportlétesítmény-fejlesztési program keretében felújított súlyemelőterem előtt. Fotó: Bencsik Ádám

Tavaly indult a sportlétesítmény-fejlesztési program

Az önkormányzatnak volt adóssága az infrastruktúra terén, az elmúlt két évtizedben nem voltak minden területen jelentős fejlesztések, ami elavult állapotokhoz vezetett. Ezért indítottak tavaly egy 125 millió forintos sportlétesítmény-fejlesztési programot Békéscsabán, amely érintette a Vandáti úti sportközpontot is, a súlyemelőtermet és az atlétikai klubot.

Felújították az öltözőket

A súlyemelőtermet 21,4 millió forintból tették rendbe, öltözőket alakítottak ki és újítottak fel, nyílászárókat korszerűsítettek, az elektromos hálózatot fejlesztették, berendezéseket vásároltak, illetve a környezetét ugyancsak rendbe tették. Az atlétikai klub esetében 24,5 millió forintból az öltözőket és az irodát újították fel teljesen, az elektromos hálózatot fejlesztették, korszerűsítették a nyílászárókat. A beruházás érintette a lelátót és a futófolyosót egyaránt.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: egyedülálló fejlesztés végére értek a súlyemelőteremnél és az atlétikai klubnál. A megújított környezet vonzóbb lesz a fiatalok számára.

Zajlanak a munkák a MÁV-nál és Jaminában

A városvezető hozzátette, hogy a sportlétesítmény-fejlesztési program keretében emellett immár felújítottak öt műfüves, villanyfényes, kispályás futballpályát szerte a városban, valamint átadták Fényesen a szabadtéri kondiparkot. Zajlanak a munkálatok a MÁV-sporttelepen és a Jamina SE-nél, valamint az Árpád fürdőbe a vízilabdások és az úszók számára vásárolnak eszközöket.

A MÁV-sporttelepen pár éve indítottak el egy programot, színvonalas extrémsportpályát alakítottak ki. Az elmúlt időszakban felújították az öltözőket, mosdókat alakítottak ki, parkolókat létesítettek, kerítést építettek; most pedig egy épület bontása és a terep rendezése van folyamatban. A Jamina SE Bessenyei utcai sporttelepén szintén parkolókat alakítanak ki, villanyvilágítást építenek ki, öltözőket újítanak fel, az elektromos hálózatot fejlesztik többek között.

Kívülről és belülről is látható a változás

A súlyemelők elnöke, Bökfi János elmondta, hogy kívülről is azonnal látható a változás, ami belül is tetten érhető, főleg az az előrelépés, hogy külön női és külön férfi öltözőt alakítottak ki, valamint egy közösségi teret is létesítettek. Egy olyan létesítmény jött létre, ahova érdemes betérni. Az atlétikai klub részéről Tóth Sándor mesteredző és Czeglédi Katalin marketingvezető szintén kiemelték: javultak a sportolók és az edzők körülményei, a modern környezet több fiatal vonzhat.

Egy stratégia mentén haladtak

Varga Tamás alpolgármester elmondta, egy stratégiai gondolkodás előzte meg a sportlétesítmény-fejlesztési programot. 2022 elején kezdte meg egy munkacsoport a munkát, bejárták a helyszíneket, feltérképezték a felújítási igényeket, ennek szükségességével egyébként a sportkoncepcióban is foglalkoztak. Tavaly pedig a költségvetésben sikerült forrást találni a beruházásokra, amelyek tervezésénél és kivitelezésénél is széleskörű volt az együttműködés.

Kiemelkedő eredmények születnek

Az ifjúsági és sportbizottság elnöke, dr. Szigeti Béla beszélt arról, hogy a sportolás az egészség megőrzése tekintetében is mennyire lényeges. Hozzátette, hogy a labdarúgás után talán a legtöbben kondizni járnak, és hogy a súlyemelés olimpiai sportág. Az atlétika pedig a sportok királynője. Kiemelte, hogy mind a két sportágban kiemelkedő békéscsabai eredmények születtek az elmúlt időszakban, példaként hozta fel a súlyemelő Mitykó Veronikát és a futó Karsai Gábort.