Beleillik, de ki is szakad a térből

Novák Attila, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának művésztanára azt mondta: nem ismeri a békéscsabai származású Miklya Gábor szobrászművész munkáit, viszont azt, hogy miként gondolkodik, igen. Úgy véli, a kő és az absztrakció mestere most olyan munkát vállalt, amikor nem ő diktál, egy hely szellemiségét kellett megidéznie, Munkácsy Mihály és a kortárs művészet kapcsolatát.

A Kisasszony című alkotás nem elég, hogy illeszkedik a Munkácsy Emlékházhoz és az Omaszta-parkhoz, de meg is jelenik, mondhatni kiszakad a térből. A szürke mészkövön helyet foglaló figurát Saroltának nevezné, mivel a festőfejedelem nagynénje Reök Sarolta volt, és el tudja képzelni, hogy annak idején ő is kiült a parkba, és ki is vitt ezzel egyfajta szellemiséget a házból. Azzal pedig, hogy az alak felnéz az olvasott könyvből, be is fogadja a látogatókat.

Szerinte a három, immár kihelyezett szobor révén kimérhető – és ezzel ki is rajzolódik – a Munkácsy-negyed.