Száz évvel ezelőtt, 1924. áprilisában megalakult a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület. Ebből az alkalomból Szent Flórián szobrot avattak a komlósi tűzoltók laktanyájában, ahol megjelentek a város testvértelepüléseinek tűzoltó küldöttségei, a külföldi partnerszervezetek. Az ünnepségen Zsura Zoltán polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra: történelmi léptékben számolva a 100 év szinte pillanatnyi, de Tótkomlós történelmének nem kevesebb, mint egyharmada. A városvezető beszélt a tűzoltók munkájáról, feladatairól, ám a hivatalos megfogalmazás mögött olyan cselekvő emberek vannak, akik mások életét, értékeit védik, óvják. Fontosnak nevezte a hagyományápolást, amelynek része ez a nap is, amikor a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak a szobrát felavatják. Felelevenítette alakját, legendáját, történelmi személyiségét. Magyarországon a XVII. században jelent meg mint védőszent. 1999 óta, május 4-én tartják a tűzoltók napját.

Szent Flórián szobrát Zsura Zoltán és Tomozi Anett elnök leplezte le a laktanyában. A szerző felvétele

– Szent Flórián óvja és védje tűzoltóinkat, hogy segíthessék a lakosságot és óvják értékeiket. Kívánom, ha tűz keletkezne, védőszentjük támogassa őket abban, hogy a legdrágábbat, az emberi életet minden körülmények között megóvhassák. Kevés vonulást, sikeres oltást, jó egészséget kívánok tűzoltóinknak!

Amikor leégett 400 ház...

A szobor leleplezése, koszorúzása után újabb helyszínen ünnepeltek a tűzoltók. A természet házában megnyitották azt a kiállítást, ahol felvonultatták tárgyi emlékeiket, relikviáikat, tablóikat, fényképeiket, versenyeredményeik serlegeit, eszközeiket az elmúlt 100 évükről. Nagy Sándor parancsnok köszöntötte Csontos Pál helytörténészt, aki sokat kutatott, hogy az utókor méltó módon megismerhesse a komlósi tűzoltóság múltját.

A komlósi tűzoltók kiállítását Nagy Sándor parancsnok (jobbra) nyitotta meg a természet házában. A szerző felvétele

A parancsnok a kiállításmegnyitón visszatekintésében úgy fogalmazott, tűzoltókra mindig szükség volt a település életében.

– Az 1830-as tűzvész során 400 ház égett le. Azt követően felmerült, szervezett formában létrejöhessen a tűzoltóság. 1893-ban az elöljáróság tűzrendészeti rendelkezést fogalmazott meg, abban szabályozták a tűzvédelmi szabályokat. Szervezett tűzvédelemre 1924-ig kellett várni. Április 16-án jött létre az első szervezeti egység, a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület – mesélte a nagy fordulópontot a parancsnok, majd a kiállításon haladva végig, megelevenítette történetekkel is az évtizedek múlását, a tűzoltóság nagy rendszerváltásairól is szót ejtve. Kiemelte, hogy a tűzvédelem mellett (6 település számíthat rájuk) nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztésekre (műszaki, technikai és az épületük felszereltségére vonatkozóan), van ifjúságnevelési csoportjuk, ráadásul sportolnak is, igen komoly sikereket elérve.

Büszkék a tótkomlósi tűzoltók a múltra

– Tótkomlós tűzoltóságának a története című kiállításunkkal méltó módon tudjuk bizonyítani, hogy ez a szervezet megalakulásakor és napjainkban, 2024-ben is életképes – zárta gondolatait a parancsnok, majd a Természet háza nagytermében folytatódott a program, ahol bemutatták a jubileumi kiadványt 100 éves a tótkomlósi tűzoltóság címmel.

„Az olvasó, aki többet akar tudni a tűz pusztításával kapcsolatban, megismerheti mindazokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a tűz elleni védekezés, a személyi állományi feltételeket. E jubileumi könyvvel megpróbálunk hozzájárulni a hagyományápolás nemes céljához, amelyet elődeink megfogalmaztak, nekünk pedig az a feladatunk, ezt vigyük tovább” - e szavakkal köszönti a kiadvány olvasóit Nagy Sándor.

A könyvbemutató után tartották az ünnepi közgyűlésüket a komlósi tűzoltók.

Szombaton is számos, látványos programmal készülnek, felvonulnak a város utcáin, tartanak műszaki mentési bemutatót és ők lesznek a házigazdái a Kapocs Kupa tűzoltóversenynek.