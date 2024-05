Opauszki Zoltán elmondta, a Háromváros Kerékpáros Körtúra a Háromváros Kerékpáros Fesztivál része május 25-én, szombaton. A rendezvény azonban többnapos, és Békéscsabán, Gyulán és Békésen is tartanak különféle programokat. Hozzátette, hogy a körtúrára eddig is szép számmal jelentkeztek, azonban továbbra is fogadnak érdeklődőket, amely lehet csatlakozni mind a három városban, különböző időpontokban.

Kerékpáros körtúra: még lehet jelentkezni – ismertette Opauszki Zoltán. Fotó: Licska Balázs

Békéscsabán a programok május 24-én, pénteken kezdődnek, például az ifjaknak kerékpáros kirándulásokat szerveznek Doboz-Szanazugra. Május 25-én, pénteken lesz a Szent István téren kerékpár-kiállítás, 14 órától a Csányi utcai extrémsportpályán bmx-verseny, 16 órától pedig helyismereti kerékpáros túraverseny Békéscsaba belvárosában – ezekre lehet jelentkezni.

A 2023-ban Az év kerékpárútja címet elnyert Wenckheim turista- és kerékpárutat túravezetővel közösen fedezik fel az érdeklődők. Itt a létszám betelt, a nagy érdeklődésre tekintettel azonban szerveznek a jövőben minden hónapban egy-egy túrát, érdemes figyelni ennek érdekében a Visit Békéscsaba honlapját.