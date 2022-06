A Körös-völgyi Sokadalom programjai a népi kultúra szinte minden területére kiterjednek, az esemény a felnőttek és a gyerekek számára egyaránt kitűnő lehetőséget jelent az értékközpontú kikapcsolódásra – fogalmazott a rendezvénnyel kapcsolatos keddi sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, a sokadalom a várszínházi évad első programjának számít. Kitért arra, hogy a teátrum előadásai is több ponton kapcsolódnak a népi kultúrához. Hozzátette, a fesztivált a millenniumi kormánybiztosi hivatal kezdeményezésére hívták életre 23 éve az ország több pontján, ám ismeretei szerint mostanra csak a gyulai maradt fenn az eredeti formában.

Pál Miklósné, Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, több oka van, hogy a Körös-völgyi Sokadalom ilyen sokáig fennmaradhatott. Kiemelte, a rendezvény letisztult értékeket közvetít, és érzelmi kötődéssel bír a látogatók számára.

– Az esemény különlegessége, hogy legyen szó akár kisgyermekről, akár idősebb emberről, mindenki megtalálja a számára vonzó kikapcsolódást – tette hozzá. Kifejtette, minden évben több szervezet összefogásával jön létre a rendezvény, ami közösségi élményt is jelent a résztvevőknek. Mint mondta, a gyulai önkormányzat és a lakosság is melléjük állt, így a program mára turisztikai attrakciónak, vonzerőnek is számít.

Kocsis Klára, az egyesület titkára elmondta, a Körös-völgyi Sokadalom alapját ezúttal is a népművészeti vásár alkotja. Az Alföld kilenc népművészeti egyesületének több mint száz alkotója népi kismesterség-bemutatóval, régimódi játszóházzal, népi játékokkal, és ahogy említettük, vásárral várja az érdeklődőket.

A régimódi játszótéren például kosaras körhinta szolgálja majd a gyerekek kikapcsolódást, de lesz Fa-mese-játék sátor is, ahol élőszavas mesemondást tartanak.

Emellett ugyanitt a fa rejtelmeibe is bevezetik a fiatalokat, illetve olyan fajátékokat mutatnak be, amelyet eleink, nagyapáink és nagyanyáink is használtak. A fesztivál idei központi témája a faművesség lesz, betekintést adnak abba, hogy a faragók milyen fafajtákat használnak, és élőben faragnak kopjafát is. Ünnepi alkalmak népi textíliái címmel kiállítás is megtekinthető lesz, amelybe „belecsempészik” a Békés megyei szűcshímzést is, ami tavaly ősszel bekerült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe.

Már javában épülnek a pavilonok a pénteki megnyitóra.

Farkas Lilla, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: tizenhárom Békés megyei együttes és négy zenekar lép majd fel. Pénteken a XV. Országos Gyermektánc Fesztivál résztvevőié a főszerep; szombaton a XXV. Békés Megyei Táncosok Találkozóját rendezik meg; vasárnap a Kispipa Zenekar ad koncertet és a Balassi Táncegyüttes senior csoportja lép fel. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva egy amatőrökből álló orosházi tánccsoport táncjáték formájában dolgozza fel a János vitézt.

A népi kultúra is része az évadnak

Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója elmondta, a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva vasárnap mutatják be A helység kalapácsa című előadást Vidnyánszky Attila rendezésében, de Banner Zoltán Petőfi a hídon című előadói estje is az emlékév része lesz. Népzenészek és néptáncosok is fellépnek több produkcióban, például Vecsei H. Miklós Ifjú barbárok című darabjában, vagy az Erdélyi héten a Boldog nyárfalevél és az Ördöngölő Messiás című előadásokban. Külön szólt a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztiválról.