Elmondta, hogy felolvastak József Attila és Márai Sándor műveiből, valamint most is lehetőséget adtak arra, hogy helyi művészek bemutatkozhassanak, így dr. Bagdi László és Huszár Endre szerzeményei egyaránt szerepeltek a repertoáron. Az esten közreműködött két színművész, Réger Wanda és Tomanek Gábor, valamint Pősze Anita előadóművész és Paulik Tamás. A programon zenélt Kabai Gábor, a műsort pedig a hagyományoknak megfelelően Horváth Szabolcs vezette. Frankó Attila kiemelte, hogy tapasztalatai szerint az irodalmi estek egyre több fiatalt vonzanak. Igyekeznek a rendezvények kivonatát, esszenciáját minél több helyre elvinni, a jövőben ezért több békéscsabai középiskolai kollégiumban is tartanak hasonló programokat.