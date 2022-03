Juhász Edit művésztanár elmondta, évtizedek óta hagyomány ez a program, azoknak a gyerekeknek kínálják, akik még nem játszanak hangszeren. Hozzátette, tavasz végén az óvodások egy nyílt délután keretében ki is próbálhatják majd az iskolában oktatott „zeneszerszámokat”.

– A világjárvány miatt másfél évnyi kihagyásra kényszerültünk, tavaly októberben a zene világnapján koncertezhettünk először gyermekközönség előtt. Aztán sajnos az adventi alkalom decemberben újra elmaradt, idén a Tavaszi hangversennyel indíthattuk el újra a rendezvénysorozatot – tette hozzá Juhász Edit, kiemelve, az óvodák többsége nagy érdeklődést mutatott, a város több intézményéből érkeztek csoportok a bemutatóra­.

– A száz fő befogadására alkalmas Bartók Terem az előző évtizedekben mindig megtelt, most az iskola igyekezett több alkalmat ajánlani, hogy ne legyen zsúfoltság. Az Evangélikus, a Kölcsey utcai és Ligeti sori, a Tündérkert, a Százszorszép, a Lencsési, a Penza-lakótelepi és a Szigligeti óvoda növendékei a zeneiskolában ­tanulható szinte valamennyi hangszert megismerhették – részletezte. Hozzáfűzte, a ­tanárok rövid ismertetője után megszólalt a zongora, majd a vonós, gitár, fa-, valamint a rézfúvós, ütős, népi hangszerek csoportja is. A 8 és 18 év közötti diákok olyan műveket játszottak, amiket az 5-6 éves korosztály is örömmel hallgat.