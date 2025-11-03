A legnagyobb mesterek ízeit hozta haza, aki betér cukrászdáiba, egy darab Európát is kóstol

Amikor a szarvasi és békéscsabai Ildikó Cukrászda ajtaján belépünk, a vendéget nemcsak a sütemények–, hanem egy életforma illata is fogadja: a szenvedélyé, amely a legjobb alapanyagokból, precizitásból és megújulásból épül.

Urbán Ildikónak, az Ildikó Cukrászda tulajdonosának van oka az örömre, hiszen új ízeket is hazahozott. Fotó: Ildikó Cukrászda/Facebook

A francia gasztronómia szentélyében is járt

A cukrászda szíve, Urbán Ildikó cukrászmester, a Magyar Cukrász Ipartestület Békés vármegyei elnöke most egy időre félretette a habverőt és a díszítőcsövet, hogy útnak induljon. Nem pihenni, hanem, hogy új impulzusokkal térjen haza. Minden állomás egy-egy új történet, egy szelet élmény, ami később egy tortában vagy éppen egy szezonális süteményben ölt testet.

Ez a málnás csoda is elnyűgözte. Fotó: Ildikó Cukrászda/Facebook

Az egyik első állomás a Musée Escoffier de l’Art Culinaire volt, a francia gasztronómia szentélye, ahol a modern konyhaművészet alapjait fektették le.

– Lenyűgöző volt látni, honnan indult ez az egész, amit mi ma természetesnek veszünk. A múlt megértése nélkül nincs jövő, és nincs fejlődés a cukrászatban sem – hangsúlyozta Ildikó.

Fejlődni, de nem elveszíteni a lelket

A következő állomás már az édes csokoládé birodalma volt: Pascal Lac műhelyében a kakaóbab feldolgozásától a kész bonbonig minden folyamatot maguk végeznek. „Amikor 2017-ben először jártam náluk, még egy kis csapat voltak. Mostanra világszínvonalú manufaktúrává nőttek, de a szenvedélyük mit sem változott. Ez a legnagyobb példa: fejlődni, de nem elveszíteni a lelket.” – mondta az Ildikó Cukrászda tulajdonosa.

A cukrászat univerzális nyelvében nem voltak akadályok

Egy másik emlékezetes napja Denis Matyasy, a világhírű francia mester műhelyében telt. A neves cukrász sok magyar tanfolyamot tartott, sőt, magyar gyökerekkel is büszkélkedhet.

Emlékezetes napja volt Denis Matyasy, a világhírű francia mester műhelyében. Fotó: Ildikó Cukrászda/Facebook

– Az első képzésem épp az ő nevéhez kötődik. Akkor még tele voltam kérdésekkel és bizonytalansággal – hangsúlyozta. – Most pedig már együtt dolgozhattam vele – ez számomra nemcsak szakmai, hanem lelki mérföldkő.

A közös munka során a cukrászat univerzális nyelvében nem voltak akadályok. A mozdulatok, az alaposság, a precizitás ugyanazt a szenvedélyt tükrözték, amit Ildikó itthon is képvisel. „Néhány apró trükk, néhány mesterfogás elég volt ahhoz, hogy új inspirációval térjek haza. A szakma szépsége éppen ebben rejlik: mindig van mit tanulni.” – ecsetelte Ildikó.