Új hír jött a MÁV-tól: így járnak a budapesti vonatok

Mint azt korábban megírtuk, fennakadások alakultak ki a fővárosi vonalon, a Budapestre tartó IC-k már Szolnokon megfordultak.

Elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok. A menetrend az esti órákra állhat helyre, addig esetenként még előfordulhatnak rövidebb útvonalon közlekedő járatok a késések csökkentése érdekében – olvasható a MÁV csoport tájékoztatójában. Ebben részletezik a kiadott menetrendhez képest várható mai változásokat is.