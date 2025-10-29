29 perce
Pár ezer forint, mégis megkímélhet a bírságtól a Lidl akciós autós csomagja
A német áruházlánc ismét szuper áron kínál rengeteg terméket. A Lidl akciójának keretében hozzájuthatunk több praktikus és hasznos dologhoz, az egyikkel még a közúti bírságot is elkerülhetjük.
Az autó kötelező tartozékait rendelet határozza meg. Nemcsak azért fontos a kötelező elemek megléte, hogy a rendőr ne büntessen meg, hanem mert életmentő is. A lámpák megfelelő működésével baleset előzhető meg, az elsősegélydobozzal pedig akár életet is lehet menteni. Utóbbit a Lidl akciójában most bárki beszerezheti szuper áron.
Mik a gépjármű kötelező tartozékai?
A közúti közlekedésről szóló rendelet alapján több kötelező tartozéknak is lennie kell az autóban:
- Elsősegély-felszerelés: a B típusú egészségügyi doboz,
- Elakadásjelző háromszög: látható figyelmeztetés a bajban,
- Láthatósági mellény: a gyalogos biztonság záloga.
Elsősegélydoboz: büntethet a rendőr, ha hiányzik?
Szabálysértést követünk el, ha hiányoznak a kötelező tartozékok, például nincs a járműben elsősegélydoboz. A bírság pontos összege nincs nevesítve, de a „jármű műszaki állapotára vonatkozó szabályok megsértése” miatt,
- ha más szabálysértés nem történt, akkor jellemzően 5-20 ezer forint a bírság, de akár 50 ezer forint helyszíni bírságot is kiszabhatnak.
- Súlyosabb esetben, ha például baleset is történik, és az elsősegélycsomag hiánya hátráltatja az elsősegélynyájtást, akár feljelentés is járhat, és a büntetés is magasabb lehet.
Mit kell tartalmazni az elsősegélydoboznak?
Az elsősegély doboz kötelező tartalma a következő:
- steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
- steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db
- egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db
- steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- kéztisztító/fertőtlenítő lap: 4 db
- fóliakesztyű: 1 pár
- háromszögletű kendő 2 db
- biztosítótű (40 mm-es): 4 db
- ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs
- olló (rozsdamentes acélból, 110–150 mm-es): 1 db
- polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldat (30 ml): 1 db
- sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db
- higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db
- gumis rögzítésű sebészeti szájmaszk: 1 db
- elsősegélynyújtás képekben: 1 db
- tartalomjegyzék: 1 db
Az elsősegélydoboz le tud járni?
Igen, az elsősegély doboz le tud járni, ezért a tartalom mellett a szavatossági idő is fontos. A lejárati időt jellemzően a dobozra ragasztott matricán tüntetik fel hívta fel a figyelmet a baon.hu.
Az elsősegélycsomag tartalma külön is lejárhat
Az elsősegélycsomag tartalma egyenként is le tud járni:
- a kötszerek jellemzőn 5 évig jók,
- a sebfertőtlenítő oldat általában 3 évig jó.
Lejárt elsősegélycsomagért is büntethetnek?
Igen, az elsősegélycsomag lejárati idejének figyelmen kívül hagyása szintén szabálysértés.
Mit kell tenni, ha használtunk valamit az elsősegély dobozból?
Ha használtunk valamit az elsősegély dobozból, például felbontottunk egy gézcsomagot, akkor az elhasznált mennyiséget pótolni kell.
Mennyibe kerül egy elsősegély doboz?
Szerencsére az elsősegély doboz nem kerül sokba, pár ezer forintért be lehet szerezni. A Lidl akciójának keretében most csütörtöktől 2 499 forintért lehet megvásárolni egy 44 részes Sensiplast autós elsősegélycsomagot.
Mit tud a Lidl akciós autós elsősegélycsomagja?
- Strapabíró és víztaszító nejlontáska cipzárral,
- áttekinthető kialakítás,
- piktogrammal jelölt rekeszek.
A Lidl elsősegélycsomag körülbelül 22 x 12 x 6,5 centiméter.
Lidl akció: ismét széles kínálat szuper áron
Érdemes átböngészni a Lidl akciós újságját, mert ismét rengeteg hasznos dolgot találunk a tűzoltókészüléktől az autóponyváig.