3 órája
Ezt minden autósnak tudnia kell: lezárják a 44-est
Sokáig csak álomnak tűnt, 2025 tavaszára teljesen elkészült az útszakasz, ami összeköti Békéscsabát és Kecskemétet. Most azonban lezárják a 44-est.
Lezárják a 44-est, ezért érdemes nem rutinból közlekedni.
Mikor zárják le pontosan a 44-est?
A 4-est pontosan 10 és 12 óra között zárják le november 5-én, szerdán.
Mi az oka a 44-es lezárásának?
A 44 lezárásának oka bivalyhajtás – olvasható egy Facebook bejegyzésben.
44 lezárás: ezen a szakaszon várható
A 44 lezárására a tiszaugi Tisza hídnál kell számítani.
Lerobbant egy autó az M44-esen
Egy zaklatott hangvételű bejegyzés jelent meg egy lerobbant autó kapcsán az M44-es Facebook csoportjában. A Lakitelek-Kécskei kereszteződésben egy lámpánál lerobbant egy autó, amit a sofőrnek egyedül kellett tolni.
