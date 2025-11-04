november 4., kedd

3 órája

Ezt minden autósnak tudnia kell: lezárják a 44-est

Sokáig csak álomnak tűnt, 2025 tavaszára teljesen elkészült az útszakasz, ami összeköti Békéscsabát és Kecskemétet. Most azonban lezárják a 44-est.

Bátori Attila

Lezárják a 44-est, ezért érdemes nem rutinból közlekedni.

Bójákkal zárják le a 44-est.
44: lezárják az egyik szakaszt. Fotó: wikipédia

Mikor zárják le pontosan a 44-est?

A 4-est pontosan 10 és 12 óra között zárják le november 5-én, szerdán.

Mi az oka a 44-es lezárásának?

A 44 lezárásának oka bivalyhajtás – olvasható egy Facebook bejegyzésben.

44 lezárás: ezen a szakaszon várható

A 44 lezárására a tiszaugi Tisza hídnál kell számítani.

Lerobbant egy autó az M44-esen

Egy zaklatott hangvételű bejegyzés jelent meg egy lerobbant autó kapcsán az M44-es Facebook csoportjában. A Lakitelek-Kécskei kereszteződésben egy lámpánál lerobbant egy autó, amit a sofőrnek egyedül kellett tolni.

