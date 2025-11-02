2 órája
Ezt mondja a KRESZ a nappali menetfény használatáról
Rossz időjárási viszonyok között különösen fontos, hogy jól lássunk és minket is észrevegyenek. Vajon elegendő a ködös, csapadékos időben a nappali menetfény használata? A KRESZ ez esetben is egyértelműen fogalmaz.
Lassan tizenöt éve, hogy a EU-ban forgalomba hozott autókban szériafelszerelés lett a nappali menetfény. A gyártók ennek többféle változatát alkalmazzák: van az automatikus, gyújtás által felkapcsolódó, a külön kapcsolható, valamint a többfunkciós, tehát felváltva indexként is használt verzió. Típustól függ, hogy az autó elején elhelyezett nappali menetfény mellett világítanak-e a hátsó helyzetjelző lámpák is, utóbbi egyre inkább kezd elterjedni a gyakorlatban.
A nappali menetfény sokszor kiváltja a tompított világítást, de nem minden esetben
A jogszabályok szerint lakott területen kívül a nappali menetfény használata kiváltja a tompított világítás használatát – írja cikkében a Kreszvaltozas.hu. Ennek oka, hogy a nappali menetfény fényerejét úgy állították be, hogy a láthatóságot szolgálja: erősebb a helyzetjelző-parkoló fénynél, de gyengébb a tompított világításnál. Azonban vannak helyzetek, amikor a nappali menetfény nem használható a tompított helyett.
Mit mond a KRESZ?
A KRESZ határozottan fogalmaz: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. A kivilágítás kötelező módja a tompított fényszórók és a helyzetjelzők használata. Ebből kifolyólag szürkületben, illetve rossz látási viszonyok között, csapadékos időben, hóban, ködben a tompított világítást kell felkapcsolni. Erre azért is van szükség, mert a legtöbb autón nem világít egyszerre a nappali menetfény és a hátsó piros helyzetjelző fény.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Utólag is beszerelhető a nappali menetfény?
Aki szeretné, utólag is beszereltetheti autójába a nappali menetfényt. A felszerelés szabályosságát azonban az időszakos műszaki vizsgákon ellenőrzik. A menetfények elhelyezése során ügyelni kell arra, hogy
- minimum 25 cm, maximum 150 cm magasan lehetnek,
- illetve az egymástól való távolságuk pedig minimum 60 cm kell, hogy legyen.
A működésüket illetően a tompított fény bekapcsolásakor vagy le kell kapcsolniuk, vagy alacsonyabb fényerőre kell váltaniuk. A lámpatestekben továbbá szerepelnie kell az európai jóváhagyási „E” jelnek, valamint az „RL” betűjelzésnek (running light). A tapasztalatok szerint vizsgaállomástól is függ az előírás értelmezése, így érdemes a műszaki vizsga előtt érdeklődni az adott vizsgaponton, hogy milyen eljárásrendet követnek.