november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látni és látszani

2 órája

Ezt mondja a KRESZ a nappali menetfény használatáról

Címkék#lámpa#menetfény használat#jármű#forgalom

Rossz időjárási viszonyok között különösen fontos, hogy jól lássunk és minket is észrevegyenek. Vajon elegendő a ködös, csapadékos időben a nappali menetfény használata? A KRESZ ez esetben is egyértelműen fogalmaz.

Vincze Attila

Lassan tizenöt éve, hogy a EU-ban forgalomba hozott autókban szériafelszerelés lett a nappali menetfény. A gyártók ennek többféle változatát alkalmazzák: van az automatikus, gyújtás által felkapcsolódó, a külön kapcsolható, valamint a többfunkciós, tehát felváltva indexként is használt verzió. Típustól függ, hogy az autó elején elhelyezett nappali menetfény mellett világítanak-e a hátsó helyzetjelző lámpák is, utóbbi egyre inkább kezd elterjedni a gyakorlatban.

A nappali menetfény
 Számos esetben kiváltja a nappali menetfény a tompított világítást, azonban van, amikor ez nem elegendő. Fotó: Illusztráció: MW

A nappali menetfény sokszor kiváltja a tompított világítást, de nem minden esetben

A jogszabályok szerint lakott területen kívül a nappali menetfény használata kiváltja a tompított világítás használatát – írja cikkében a Kreszvaltozas.hu. Ennek oka, hogy a nappali menetfény fényerejét úgy állították be, hogy a láthatóságot szolgálja: erősebb a helyzetjelző-parkoló fénynél, de gyengébb a tompított világításnál. Azonban vannak helyzetek, amikor a nappali menetfény nem használható a tompított helyett.

Mit mond a KRESZ?

A KRESZ határozottan fogalmaz: a forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. A kivilágítás kötelező módja a tompított fényszórók és a helyzetjelzők használata. Ebből kifolyólag szürkületben, illetve rossz látási viszonyok között, csapadékos időben, hóban, ködben a tompított világítást kell felkapcsolni. Erre azért is van szükség, mert a legtöbb autón nem világít egyszerre a nappali menetfény és a hátsó piros helyzetjelző fény.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Utólag is beszerelhető a nappali menetfény?

Aki szeretné, utólag is beszereltetheti autójába a nappali menetfényt. A felszerelés szabályosságát azonban az időszakos műszaki vizsgákon ellenőrzik. A menetfények elhelyezése során ügyelni kell arra, hogy

  • minimum 25 cm, maximum 150 cm magasan lehetnek,
  • illetve az egymástól való távolságuk pedig minimum 60 cm kell, hogy legyen.

A működésüket illetően a tompított fény bekapcsolásakor vagy le kell kapcsolniuk, vagy alacsonyabb fényerőre kell váltaniuk. A lámpatestekben továbbá szerepelnie kell az európai jóváhagyási „E” jelnek, valamint az „RL” betűjelzésnek (running light). A tapasztalatok szerint vizsgaállomástól is függ az előírás értelmezése, így érdemes a műszaki vizsga előtt érdeklődni az adott vizsgaponton, hogy milyen eljárásrendet követnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu