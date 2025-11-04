november 4., kedd

Útlezárás

1 órája

Trágyaszállító traktor borult az árokba – drámai mentés az út mentén!

Váratlan esemény zavarta meg a forgalmat Bélmegyer közelében: egy mezőgazdasági jármű okozott fennakadást az úton.

Beol.hu

Hétfő reggel Bélmegyer térségében egy trágyát szállító traktor letért az útról és az árokba csúszott. A járművet egyedül vezető sofőr saját erejéből el tudta hagyni a fülkét. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a traktort. A mentők a férfit kórházba szállították megfigyelésre. A baleset idején az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

 

