Paláncz Györgyöt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta meg a városi közgyűlés, mindez azt jelenti, hogy a főállása nem köti a hivatalhoz. Továbbra is a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium, azaz a Közgé igazgatójaként dolgozik. Emellett végzi az alpolgármesterséggel járó feladatokat, amelyek leginkább a fejlesztésekkel függnek össze. Mindig adódnak teendők, amelyek miatt többször a helyszínre is ki kell mennie. Kiemelte: ha megvalósulnak a például a TOP Plusz keretében tervezett beruházások, akkor azok jelentős lökést adnak majd Békéscsaba számára, többek között a közterületek, a kerékpárutak tekintetében.

Paláncz György több fronton áll helyt: Békéscsaba alpolgármestere, a 8. számú körzet önkormányzati képviselője, a Közgé igazgatója és az Előre NKSE elnöke. Fotó: Bencsik Ádám

Bevitte a városházára a túlszaporodott galambok ügyét

Nyilvánvalóan más jellegű feladatok is folyamatosan jelentkeznek – folytatta Paláncz György. Rendszeresen részt vesz a vezetői értekezleten. Ezeken olyan témák kerülnek napirendre, amelyeket a polgármester meg kíván vitatni az alpolgármesterekkel, a jegyzővel és az aljegyzővel. Mint fogalmazott, igen széles a paletta, vannak városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek, a városi közgyűlés ülésén felmerült témák, de állampolgári megkereséses szintén feljönnek. Ő például azt az intézkedési tervet vitte be az értekezletre, amelyet Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese irányításával készítettek, megoldásokat kínálva a galambok okozta problémákra.

Második ciklusát fejezi be hamarosan Paláncz György

Közben viszi a 8. számú egyéni választókerület ügyeit, ahol önkormányzati képviselőként immár a második ciklusát fejezi be. Elmondta, hogy 2018-ban, miután Herczeg Tamás országgyűlési képviselő lett, megnyerte a körzetben kiírt időközi választást, 2019-ben pedig újrázott. Mint mondta, igen nagy körzetről van szó, amely az Élővíz-csatornától a Millennium-lakótelepig tart, egyik oldalon a Lenkey és a Lipták András, a másikon pedig a Luther, az Illésházy, a Kisszik és a Szerdahelyi utcák által határolva. Azaz ugyanúgy vannak kertvárosi és lakótelepi területek, és mindenhol más és más kérdések, ügyek merülnek fel.

Legyenek rendben a játszóterek, a közterületek!

– A körzetbejárás során tapasztalt gondokat folyamatosan jelzem a városüzemeltetési osztály számára. Emellett minden héten többen keresnek olyan problémákkal, amelyeket orvosolni kell, javarészt vannak is ezekre megoldások. Fontosnak tartom, hogy a közterületi bútorok, játszóterek rendben legyenek, hogy a fű le legyen nyírva, hogy rendezett legyen a lakókörnyezet – ecsetelte.

Paláncz György lényegesnek ítéli az intézményekkel, a közösségekkel való kapcsolattartást is. A körzetben található a Lenkey utcai óvoda, amelyet rendszeresen támogat, például, ha programokról van szó. A Sarkantyú utcai idősek klubja esetében felmerült, hogy történelemtanárként bizonyos témákban, időszakokban tartson előadásokat, ezek is elindultak. Emellett immár hagyomány, hogy minden évben megrendezik a Millennium-lakótelepen a családi napot, amely kellemes szombati kikapcsolódást jelent minden korosztály számára: a gyerekeknek ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, míg az időseknek egészségügyi szűrésekkel készülnek.

Furcsa érzés volt belépni az irodába

Paláncz György beszélt arról is, hogy milyen érzés volt számára belépnie abba az irodába, amely a tavaly szeptemberben elhunyt Hanó Miklós alpolgármesteré volt. Mint fogalmazott, gyermekkora óta ismerte, mivel a szülei is ismerték, tehát régóta kiváló kapcsolatban voltak. Rendszeresen beszélgettek, és Hanó Miklós sok olyan tanáccsal látta el – nyilván nem erre a feladatkörre készítve őt –, amelyeknek most hasznát veszi, hiszen olyan oldalról is megvilágított dolgokat, amilyenre nem feltétlenül volt rálátása. Ezért furcsa érzés volt számára először belépni az alpolgármesteri irodába, ami összekapcsolódott a hiány érzésével is, hiszen mindenkinek hiányzik Hanó Miklós.

A kézilabdameccsek kikapcsolódást jelentenek

Paláncz György kiemelte, hogy tisztességesen helyt tud állni minden fronton, ennek érdekében egy időbeosztás mentén dolgozik. Javarészt a Közgében van, illetve vannak időszakok, amikor a városházán érhető el. Az Előre NKSE elnökeként a városi sportcsarnokba munkaidő után megy, amikor minden más teendőt befejezett, egyébként is akkor kezdődnek a délutáni edzések, akkor tud találkozni a játékosokkal és a szakemberekkel. Mint mondta, sok esetben a hétvégéken is adódnak feladatai, viszont a sportesemények, például a kézilabdás lányok mérkőzései kikapcsolódást jelentenek számára.