A TOP Plusz keretében nyújt be pályázatot az önkormányzat a zöldinfrastruktúra és a közösségi terek fejlesztésére, erre a célra 1 milliárd 620 millió forintot igényel a város. A tervek között szerepel egyebek mellett járdák és térburkolatok felújítása, sétányok építése; térfigyelő kamerák telepítése; utcabútorok, játszóeszközök kihelyezése; sportpálya korszerűsítése és futópálya építése; zöldfelületek rendbe tétele; közvilágítás kiépítése vagy felújítása.

Kerékpárutakat építenének és újítanának fel Békéscsaba mintegy tíz helyszínén, köztük a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt Fotó: Bencsik Ádám

Sikeres kérelem esetében összesen 13 helyszínen avatkoznának be. A munkálatok érintenék a Derkovits sor, az Élővíz-csatorna menti part Bánszki és Vilim utcák közötti szakaszát, a Penza-lakótelepet, a Szabadság teret, a Posta közt, a Munkácsy utcát, a Munkácsy teret, a Boczkó Dániel teret, a Veres Péter utcai parkot, az Erzsébet-lakóparkot, a CsabaParkot, a Kazinczy és Tinódi utcák sarkán lévő közterületet, a Bánszki udvart és az Öntözött rétet.

Nem csak a városközpontot érintené a beruházás

Szarvas Péter polgármester megerősítette, hogy több mint 1,6 milliárd forintot igényel az önkormányzat. Opauszki Zoltán tanácsnok azt emelte ki, hogy a Békéscsabára látogatók szerint a város élhető, zöldben gazdag. A korábbi időszakokban több olyan projekt is volt, amelyek a belváros rehabilitálását jelentették. Kiemelte, hogy a mostani fejlesztés – amely nem csak a városközpontot érintené – révén még rendezettebbé és vonzóbbá válhat a település.

Nagy Ferenc alpolgármester kiemelte a helyszínek közül a két jaminait, valamint azt, hogy az Erzsébet-lakóparkban rekreációs célú eszközöket is telepítenének. Gregor László a Munkácsy tér fejlesztéséről szólt, ahol a sportpályánál várhatók korszerűsítések, illetve ahol szintén lenne térfigyelő kamera. Fülöp Csaba a Boczkó Dániel térről beszélt, amely szerint olyan, mint egy városkapu, hiszen sokan érkeznek Békéscsabára vonattal vagy busszal.

Kerékpárutakat építenének és újítanának fel

Mintegy tíz helyszínen építenének vagy újítanának fel kerékpárutakat, pontosabban kerékpárforgalmi létesítményeket Békéscsabán, erre a célra szintén a TOP Plusz keretében 1 milliárd 760 millió forintot költene eredményes pályázat esetében az önkormányzat. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy ezzel a beruházással azt erősítenék, hogy egy valódi hálózattá válhasson a békéscsabai bicikliutak rendszere.

Egyrészt korszerűsítenék a meglévő kerékpárutakat a Tulipán utcában, az Orosházi úton, a Petőfi utcában; másrészt pedig kerékpárforgalmi létesítményt, lényegében bicikliutat alakítanának ki a Kossuth téren és a Széchenyi utcában, a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt, a Szabadság téren, a Kazinczy utca hiányzó szakaszán, az Ihász utcában, a Szabolcs, a Károlyi és a Munkás utcák nyomvonalán, összekötve a Szarvasi és Berényi utakat, a Batsányi utcában, a Temető soron a vasútállomás és a Bartók Béla út között, a Gőzmalom tér, a Kórház utca, a Vandháti út és a Kerekes György utca nyomvonalán.

Több biciklitárolóra lenne szükség

Paláncz György tanácsnok kiemelte a Szarvasi és a Berényi utak közötti kerékpárút kapcsán, hogy járulékos lehetőségként mód nyílik a Szabolcs utca adott részének korszerűsítésére is. Opauszki Zoltán tanácsnok szerint evidencia immár, hogy Békéscsaba bringás város, az elmúlt tíz évben több tíz kilométernyi szakasz épült meg, több milliárd forintot áldoztak ilyen beruházásokra. Úgy véli, szintet kellene ugrani a kerékpártárolók számában, zárt és fedett tárolókat kellene kialakítani.

Szente Béla ugyancsak szorgalmazta a tárolókat, és szerinte át kellene állni inkább a korszerűbb kerékpártámaszokra. Horváth László a Szabadság teret emelte ki, hogy ott is megoldanának egy létező problémát, mivel most szinte szabálytalanságra kényszerítik a főtér és a Lencsési-lakótelep között közlekedő bicikliseket.

Kétmilliárd forint menne programokra

Egy harmadik pályázatot is benyújt a városi közgyűlés nemrég meghozott döntése nyomán Békéscsaba, szintén a TOP Plusz keretében: 2 milliárd forintot igényelnek a fenntartható infrastruktúra-fejlesztést támogató helyi humán fejlesztésekre. Ezek lényegében programokat, szemléletformálásokat jelentenek.

Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy kötelező ilyen jellegű projekteket is megvalósítani, és ebben a munkába bevonnák az intézményeket, a várossal együttműködő civil szervezeteket. Úgy véli, hogy az öt évre szóló projekt sok mindenben tudna segíteni, a költségvetésen lévő terhen is enyhítene, hiszen például napközis táborra vagy ifjúsági programokra is költhetnének a támogatásból, amelyekre most saját forrást biztosít az önkormányzat.