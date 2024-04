Az önkormányzatnál elmondták, hogy tizenegy szökőkút található Békéscsabán, a Korzó téritől az Andrássy úti és Szent István téri létesítményeken keresztül a vasútállomásnál lévőig. Emellett tizenkilenc ivókutat üzemeltetnek a városban, azok többsége játszótereken található.

A tervek szerint október közepéig, végéig működnek a szökőkutak Békéscsabán. Fotó: Kócsi Zsuzsanna

A közelmúltban a szakemberek elvégezték a szükséges karbantartási munkákat, javították az esetleges sérüléseket, eltávolították a nem oda illő dolgokat. A vizes létesítmények medencéit kitisztították, szakszerűen fertőtlenítették. Ezt követően a napokban indították be a szökőkutakat, amelyek október 15-ig üzemelnek majd, ha viszont októberben is tartósan jó idő lesz, akkor akár a hónap végére tervezett Csabai Kolbászfesztivál ideje alatt is mehetnek. Idén több kisebb beavatkozásra is számítani lehet, amelyek miatt tapasztalhatók olykor leállások.

Hangsúlyozták: a szökőkutakban nem lehet fürdeni, erre tábla is figyelmeztet több helyen. Bár nincs olyan városi vagy központi rendelet, amely a szökőkútban való fürdőzést tiltaná, ezeket a létesítményeket nem fürdésre találták ki, a kialakításuk és a vízminőségük erre a célra nem felel meg. A szökőkutak egy része rendelkezik vízforgatóval és tisztítóberendezéssel, és a vizüket rendszeresen kezelik elszíneződés és alga ellen, illetve fertőtlenítik is. Azonban a vízminőségük nem ellenőrzött, nem ivóvíz minőségű, ezért jár közegészségügyi kockázattal azokban fürdeni, de egy ilyen mutatvány az esetleges csúszásveszély miatt balesetveszélyes is.