A könyvben a következőképpen írnak a békéscsabai Takács Martinról, amit a KHESZ, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége idézett: „Martint a nagypapája avatta be a horgászat szépségeibe. Nemcsak a halfogás öröme, hanem a halfogás színtere, a természet szépsége, a kaland iránti izgalom segítette, hogy megragadjon a horgászat mellett. Sokszor találta a napfelkelte a békéscsabai Élővíz-csatorna partján, ahol spiccbottal a kezében üldözte a halakat. Rendszeres résztvevője volt a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által szervezett gyermekprogramoknak, ehhez kapcsolódik első versenyélménye is.

Takács Martin remekül szerepelt a világbajnokságon. Fotó: KHESZ

Takács Martin gyermekprogramon találkozott először a versenyzés izgalmával

„Egy gyermekversenyen találkozott először a versenyzés izgalmával, ahol ugyan nem ért el eredményt, de a versenyhorgászatot körüllengő izgalom nagy hatással volt rá, elhatározta, hogy versenyhorgász szeretne lenni. Az első komoly verseny nem sokáig váratott magára, a megyei csapattal az országos horgász csapat bajnokságon találta magát. Ekkor a megyei szövetség és a Matchfishing Horgászbolt biztosította számára a rakós botot, és Szilvási Szilárd egyéni Európa- és csapatvilágbajnokunk kezei alatt gyorsan elsajátította a versenyhorgászat alapjait. Jöttek az újabb versenyek, velük együtt a sikerek és a hullámvölgyek is, hiszen a versenyhorgászat ilyen.

2012-ben a megyei gyermekversenyen a második helyen végzett, 2018-ban megyei utánpótlás bajnoki címet szerzett, amit a következő évben megvédett. Az úszós horgászat mellett más módszerekben is jártas, amit megyei method feeder és feeder bajnoki címek is bizonyítanak. Am egyei bajnokságokon túl az országos bajnokságoknak is állandó résztvevője volt. 2022-ban U25-ös magyar bajnoki címet szerzett. Első világbajnokságára 2019-ben Spanyolországban került sor, ahol akkor még a negyedik helyen végző U20-as csapatot segíthette” – folytatódott az idézet.

Egyéni ezüstérmet is szerzett

2023-ban Portugáliában azonban már Coruche városát keresztülszelő folyó partján találjuk. Az előző évi ob-n megcsillogtatta matchbotos tudását, amire a rakós botozás mellett most is nagy szükség volt. A kapitány szavaival: Martin egy nagyon nyugodt, fegyelmezett versenyző. Az edzéseken is teljes erőbedobással, bátran kipróbálva új dolgokat horgászott. Segítőjével – aki egyben mentora is –, Szilvási Szilárddal nagyon jó párost alkotva segítették a csapat felkészülését, ennek is köszönhetően az U25-ös csapat a harmadik helyen végzett. Nagyon jól viselte, amikor egyéni világbajnoki esélyesként ülhetett be a második fordulóra. Mindkét fordulóban megnyerve szektorát két ponttal zárta a vébét és csupán a fogott súllyal lett egyéni ezüstérmes. Jelenleg építőmérnöknek tanul.