Dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi Intézetének az igazgatója hírportálunknak elmondta, a folytatásban már államilag támogatott képzéseikkel is szeretnének még több lehetőséghez juttatni fiatalokat. Ezekre is lehetett jelentkezni február közepéig a levelező és a nappali oktatás keretében.

Forrás: kodolanyi.hu

– Százhetvennél is többen jelentkeztek Orosházára. Alapképzésen több, mint 50 fő kezdheti meg a tanulmányait egyetemünkön – ismertette a számokat s kiemelte, hogy teljes mértékben átalakították a képzési tartalmakat.

– A 21. századi elvárásoknak megfelelően kívánunk reagálni az igényekre, az elvárásokra. Megjelenik a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, valamint a generációváltást érintő kapcsolódások, és a korszerű menedzsment eszközök is, mint a lean, a kaizen és az agilis menedzsment területe – tette hozzá.

Azt is megtudtuk az igazgatótól, hogy megalakult a Dél-Alföldi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ Nonprofit Kft. Ennek az az egyik célja, hogy más felsőfokú oktatási intézmény képzéseit is befogadhassák és ezáltal minden hiányterületet le tudjanak fedni a térségben.