Gyarmati Sándor elmondta, korábban már két megyeszékhelyi általános iskolában jártak, és a közlekedésbiztonsági esemény mindenütt hasonlóan épült fel. Gyarmati Sándor a fórum elején egy kerékpárt adott át az intézménynek, amelyet a Petőfi utcai általános iskolában Szántó Mihályné igazgatóhelyettes vett át. Ezt követően a rendőrség képviselője tartott interaktív előadást a diákoknak, amelynek középpontjában a közlekedésbiztonság állt. Korábban Békésen a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyei polgárőrök mellett körzeti megbízottak számára szerveztek fórumot a már említett együttműködés jegyében.

Közlekedésbiztonsági előadás a Petőfi utcai Általános Iskolában Fotó: Bencsik Ádám

Közlekedésbiztonság: több iskolában is jártak

A Petőfi utcai általános iskolában Szudár Attila rendőr főhadnagy, a Békéscsabai Rendőrkapitányág közlekedésrendészeti osztályának közlekedési vizsgálója osztotta meg gondolatait a fiatalokkal, illetve a tanulókat be is vonta a foglalkozásba. A diákok két kisfilmet is megtekinthettek a program részeként.

Gyarmati Sándor elmondta, a kezdeményezéssel szeretnék minél több fiatal figyelmét felhívni a közlekedésbiztonság, illetve a bűnmegelőzés legfontosabb kérdéseire.

– Bízunk abban, hogy az átadott kerékpár segítségével több közlekedésbiztonsági gyakorlatot is végrehajtanak a fiatalok, és ez is segíti tudásuk elmélyítését – tette hozzá. Gyarmati Sándor nem titkolta, bíznak abban, hogy a polgárőrségre is fel tudják hívni a fiatalok figyelmét, és lesznek, akik a későbbiekben akár csatlakoznak majd a helyi szervezetekhez.

A biztonságos közlekedés állt a középpontban

A programon Tomán Zoltán, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége szakmai alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Szudár Attila a biztonságos közlekedés, így például az iskolába érkezés különböző szempontjaira hívta fel a gyerekeket figyelmét, és a diákokat be is vonta az előadásba. Számos informatív és fontos kérdés hangzott el a témában, illetve az úttesten való biztonságos átkeléssel kapcsolatban.