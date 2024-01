Dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes Magyarország bűnügyi és közbiztonsági helyzetét járta körül előadásában. Mint elmondta, még ősz elején beszéltek arról, hogy jó lenne egy olyan programsorozatot életre hívni, amelyben a közbiztonság legfontosabb letéteményesei, a körzeti megbízottak és polgárőrök egy helyen, egy esemény keretében hallanának az elképzelésekről és arról, hogy azok miként jelennek meg a gyakorlatban a közrend és a közbiztonság terén. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a szombati eseményre a jelenlévők megtöltötték a termet.

Szólt arról, hogy a 112-es segélyhívó számra mintegy 5 millió hívás érkezik évente, amelyek közül közel 2 millió számít valósnak, a többi eset nem igényel rendőri intézkedést. Hozzátette, a polgárőrök jelzései is odaérkeznek, amiről adatlapot rögzítenek, illetve az adatokat továbbítják a vármegyei rendőr-főkapitányságokra, ahol a tevékenység-irányítási rendszerre ráhelyezik. Ennek kapcsán hangsúlyozta, a polgárőrök és rendőrök közösen tesznek azért, hogy rend legyen, de ebben kulcsszerepe van a feladatok megosztásának. Például az ügyeleteseknek nem kell rendőrt küldeniük egy helyre, ahol a polgárőrök jelenléte elegendő lehet, vagy a polgárőr tájékoztatást tud adni, hogy van-e szükség a rendőrségre. Ezért kérte, hogy a civil szervezet tagjai ne hanyagolják el a bejelentéseket, hiszen nagy szükségük van arra, így ugyanis a virtuális jelet be tudják jelölni a térképen. Ebben egyébként a polgárőrök rádiói is sokat jelentenek.

Az adatokkal kapcsolatban kifejtette, 2023-ban, ha nem is nagy mértékben, de több bűncselekmény jutott tudomásukra, mint egy évvel korábban, 2022-ben.

A kiberbűnözést elsősorban a megelőzéssel tudják befolyásolni, megszakítani, ugyanakkor a közterületen elkövetett bűncselekményeknél, illetve azok megelőzésénél jelen tudnak lenni.

A közterületen elkövetett bűncselekményekből tavaly 3000-rel kevesebb történt, mint egy évvel korábban, amit az összefogás és az együttgondolkodás eredményének is nevezett.

– Nehéz volt elérni, és még nehezebb lesz megtartani – tette hozzá, majd hangsúlyozta, folyamatosan elemzik az adatokat, meg nézik hol történnek ilyen események, milyen lehetőség van a prevencióra, a tettenérésre, melyik napszakban, melyik utcában gyakoriak az ilyen események. Az információkat a polgárőrök is megkapják, hogy akár az önálló szolgálatot ilyen módon tervezzék, hogy tudják, milyen jelzéseket várnak tőlük, akár minél több közös szolgálatot szervezzenek a rendőrséggel, a körzeti megbízottal az információk birtokában.

Dr. Kuczik János: a polgárőrök és rendőrök közösen tesznek azért, hogy rend legyen, de ebben kulcsszerepe van a feladatok megosztásának. Fotó: Jenei Péter

Saját szakmai pályáját is felidézve kitért arra, volt olyan bűncselekmény-sorozat, amelynek felderítésében kiemelt szerepet vállaltak a polgárőrök.

Dr. Kuczik János érintette a rendőrök elleni támadások kérdését is, amelyek száma csökkent, az éremnek ugyanakkor két oldala van. Elemezték ugyanis, hogy milyen helyzetben, mikor fordultak elő támadások. Ezen a téren jelentős változást tapasztaltak. Korábban ugyanis amikor besokaltak az érintettek, akkor valósultak meg ilyen cselekmények, napjainkban azonban vagy még az intézkedést megelőzően, vagy annak első 5 percében megtörténnek a támadások. Elmondta, mivel ez egy teljesen új tendencia, ezért egy új intézkedési felkészítésen dolgoznak, és a polgárőröket is segíteni fogják az információkkal.