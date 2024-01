Ambrus György kiemelte, 2008 óta minden kiemelkedő világeseményen – olimpia, világbajnokság –, indultak, és mindenhonnan érmekkel tértek haza. Emellett tapasztalatokkal is gazdagodtak, merre tart a világtrend, mi az, amit például Békés vármegye, Békéscsaba vendéglátásában is kamatoztatni, felhasználni lehet.

– Amiben nagyon erősek vagyunk, és mindig is elámulnak rajtunk, az a Békés vármegyei, békéscsabai alapanyagok sokasága, sokszínűsége – emelte ki a culinary team vezetője. – Az ezekből elkészített és bemutatott ételeinket is mindig nagyra értékeli, díjazza a zsűri. A mostani, Stuttgart előtti főpróbán nem árulunk zsákbamacskát, vagyis bemutatjuk a nyilvánosságnak is azokat az ételeket, amikkel versenyzünk majd.

