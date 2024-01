Kerékpárút, parkoló is épül

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több területet a városi közgyűlés a közelmúltban tartott ülésén, tervezett beruházások miatt – derült ki egy grémium elé került anyagból. Az elképzelések között szerepel, hogy a Wagner utca és a bányatavak mellett elhaladó földes út vonalában egy kerékpárforgalmi létesítménnyel összekötik az Orosházi úti bicikliutat, valamint a Szabadkígyós felé menő Wenckheim turista- és kerékpárutat. Ugyancsak bringautat terveznek a Kossuth tér és a Széchenyi utca között, vagyis a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt, ennek érdekében majd a buszmegállót is át kell helyezni. A Kórház utca és a Dedinszky utca sarkán lévő területen parkolókat építenének, emiatt változtatták meg a terület övezeti besorolását. Emellett az úgynevezett településrendezési eszközöket úgy is módosították, hogy lehetőség legyen a Lencsési út 13. szám alatti orvosi rendelő korszerűsítésére és bővítésére.

A kormány is támogatja a fürdőt

Arra, hogy a téli időszakban is üzemelhessen az Árpád fürdő, 8 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat a kormánytól – mondta Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere nemrég sajtótájékoztatón. Arról is beszélt, hogy 2021-hez és 2022-höz képest tavaly jelentős mennyiségű villamosenergiát és gázt spóroltak a városi intézmények és cégek, ugyanis meghatároztak számukra egy keretet, hogy mennyit használhatnak fel, és tudták is tartani az előírásokat.

Esküt tett Kovács László Gábor

A közbiztonsági, ellenőrzési és ügyrendi bizottság nem képviselő tagja lett Kovács László Gábor – erről döntött egy korábbi ülésén Békéscsabán a városi közgyűlés, és Kovács László Gábor a grémium közelmúltban tartott ülésén Szarvas Péter polgármester előtt esküt is tett.

Földügyekben ült össze az agrárkamara

Megtartotta első ülését 2024-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnöksége Békéscsabán, a kamara székházában. Kozsuch Kornél elnök elmondta, az idei év első ülésén a földbizottsági jogkörben ellátott feladatait végezte el az elnökség. Hozzátette, természetesen szó esett emellett a továbbiakban előttük álló feladatokról, jövőbeni tervekről is, a Békés vármegyei gazdák érdekeit, szolgálatát szem előtt tartva.

Közeleg az esküvőkiállítás

Immáron a 20., a vármegye legnagyobb esküvőkiállítását rendezik meg január 12–13-án, pénteken és szombaton a Csaba Centerben. Hrabovszki György, a békéscsabai bevásárlóközpont igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte, közel 40 kiállító kínálatán túl további 80 üzletben mindent egy helyen megtalálnak a jegyespárok, legyen szó ékszerről, karikagyűrűről, fehérneműről, öltönyről, nászajándékról, örömanya-ruházatról vagy akár a leány- és legénybúcsú kellékeiről. Mintegy 2000 négyzetméteren várják az érdeklődőket, a törzspartnerek mellett sok új vállalkozás is megjelenik a rendezvényen. Ahogy egy lakodalomban szokás, nyitótánccal indítanak a Kner TSE és a Nyíri Lajos TSE táncosai. Zenél a Jókai színház néhány művésze, a Chained akusztikus duó és Vozár M. Krisztián. A lakodalmas zenékből a Thomassy Party Band ad ízelítőt. Hrabovszki György elmondta, idén is elindították a Csaba Center Jegyespárja versenyt, jelenleg már 27 pár van reflektorfényben.