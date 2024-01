Az eseményen Köteles Zoltán, a KÉSZ békési elnöke, a program házigazdája üdvözölte a megjelenteket, illetve szólt a szervezet tevékenységéről. Kálmán Tibor, Békés polgármestere, az est fővédnöke ugyancsak köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve azt az önzetlen és sokrétű munkát, amelyet a KÉSZ békési szervezete végez évtizedek óta a város életében.

Műsort adott a Belencéres Néptáncegyüttes, illetve a zenepedagógusokból álló Körös Kvintett. A csapat Beethoventől Kálmán Imréig adott elő remek muzsikákat, és meg is énekeltette a szép számú közönséget. A kvintettből egyébként ketten is kötődnek Békéshez. Mint az egyik vendég meg is jegyezte, egészen frenetikus hangulat alakult ki a bálon. Ehhez ugyancsak nagyban hozzájárult a budapesti Pearl Band, amely a program további részében szolgáltatta a zenét, a résztvevők pedig végig is táncolták az estet.

A KÉSZ-bálhoz a kezdetektől hozzátartozik, hogy jótékonysági képző- és iparművész-, könyv-, valamint pálinka- és borárverés, illetve szintén karitatív célokat szolgáló tombola is színesíti az eseményt. Ezúttal sem volt ez másként. Dr. Szuromi Pál célzottan egy, a gyulai Százéves cukrászda mintegy fél évszázaddal ezelőtti enteriőrjét ábrázoló festményt, illetve az abból befolyt bevételt ajánlotta fel a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány számára.

Csuta György és Horváth Hajnalka festőművészek egy-egy alkotásukkal segítették a nemes célokat, Szilágyi Imre Gustav Klimt műveinek üvegnyomatával járult hozzá a karitatív elképzelésekhez, ahogy dr. Pálmai Tamás, illetve dr. Kovács László is felajánlásokkal segített. Dr. Pálmai Tamás jóvoltából egy 1794-ben kiadott hatnyelvű társalgási könyvet is elárvereztek.

A bevételből Szebellédi Zoltán segítségével a kárpátaljai gyerekeket, fiatalokat, valamint a válaszúti alapítványt és a helyi fogyatékkal élő fiatalokat segítik, illetve helyi karitatív programokat valósítanak meg.