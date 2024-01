– Egy barátom egy motorral teljesítette a Budapest–Bamako-ralit, és amikor elmeséltem a társaságban ezt a történetet, valamint azt, hogy ő milyen élményeket szerzett, Tamás rávágta, hogy el kellene indulni. Én pedig mondtam, hogy rendben. Másnap be is neveztünk – elevenítette fel az előzményeket a veszprémi, mérnökként ténykedő Dániel, aki hét-nyolc éve ismeri a vésztői, autószerelőként dolgozó Tamást airsoftos körökből.

Dániel hozzátette: szeretik az őrültségeknek tűnő kihívásokat, például a társasággal részt vettek úgy egy több mint 60 kilométeres gyalogtúrán, hogy előtte nem túráztak, valamint nem körbebiciklizték, hanem a szokással ellentétben körbesétálták a Tisza-tavat. A Budapest–Bamako-rali esetében is emelték a tétet: nem egy terepjáróval vágnak neki a több mint 8200 kilométeres távnak, hanem egy szinte veteránnak mondható járgánnyal. Egy kettes Golf mellett döntöttek, mivel azokat Tamás jól ismeri.

Afrikára is alkalmassá tették a verdát

– Szóba került egy Suzuki Swift is, de a kettes Golf a szívem csücske, sokáig volt ilyenem nekem is és volt a családban is. Ismerem ezt a típust az utolsó csavarig, megjártam vele Romániát és Horvátországot, előjöttek a hibák is, tehát tudom, hogy mire kell odafigyelni – ecsetelte Tamás. A verdát 300 ezer forintért vették meg, akkumulátor és műszaki nélkül, majd elkezdték gatyába rázni, előbbi műszakira, majd Afrikára is alkalmassá tenni – rengeteg munkaóra árán. Azt, hogy miként zajlott a munka, folyamatosan dokumentálták, több videót is megosztottak az egyik videómegosztó portálon.

Rendkívül fontos a megbízhatóság, a motort teljesen felújították, a benne lévő alkatrészeket kicserélték; valamint emeltek a futóművön is, hogy a nagyobb kátyúk és sziklák ne okozzanak gondot. Terepjáró gumikat kapott a járgány; illetve rengeteg fényt tettek rá, hogy a hiányos közvilágítás ellenére is lássanak sötétben. Annak, aki talál benne fantáziát, immár 1 millió forintot is érhet az 54 lóerős kocsi, amely megpakolva 100 kilométer/órás sebességre lehet képes. Azaz, mint fogalmaztak, nem fognak kapkodni.

Szabó Tamás elmondta, rengeteg munka utáni éjszakázás árán készült el a kocsi. Fotók: Tribün Company

Több mint egy hónap után térnek majd haza

Január 26-án rajtolnak a budaörsi repülőtérről, és négy nap alatt tesznek meg egy hatalmas maratont, több mint 3500 kilométert, mire megérkeznek a marokkói Fez városába. Majd jön Mauritánia, Szenegál, Guinea, és a tervek szerint február 12-én lesz a befutó Sierra Leone fővárosában, Freetownban. Úgy döntöttek, hogy célba érkezést követően értékesítik a kocsit. Pár napot pihennek, majd február 15-én egy másik csapat több mint negyvenéves Mercedesével indulnak vissza, némileg más útvonalon, és március 3-án érnek haza.

Elmondták, hogy beléptek a Budapest–Bamako-rali résztvevőit tömörítő csoportba a közösségi oldalon, hogy ötleteket szerezzenek, illetve a szervezőktől ugyancsak kaptak úti füzetet, amely tele van hasznos tanácsokkal. Az ajánlások szerint nem érdemes nagyon sok enni- és innivalóval felpakolni, mivel Afrikában is lehet találni nap közben legalább egy boltot, ahol alapvető élelmiszert és ásványvizet be lehet szerezni. Ugyanakkor egy kartondoboznyi pótalkatrész és rengeteg szerszám kerül majd a kocsiba.

Adományokat is visznek magukkal

A lehetőségekhez képest adományokat ugyancsak visznek, mivel jótékonysági céllal is megy a rali. Az afrikai gyerekeknek füzetekkel és tollakkal készülnek, ugyanis nagy a hiány papírból és írószerekből, de ruhákat, pólókat szintén tesznek el nekik. A hírek szerint előfordul, hogy az afrikai rendőrök, határőrök kérnek valamit az autósok továbbengedéséért cserébe, ezért nekik mézet visznek – mivel a fekete kontinensen aranyáron megy, de nagyon szeretik –, valamint bizsu ékszereket, amelyeket akár cserélni is lehet majd.