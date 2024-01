Remek érzés volt beszámolni arról, hogy hogyan épült fel a Napsugár bábszínház vadonatúj otthona, miként lakta be a társulat a felújított és kibővített Ursziny-Beliczey-kúriát; illetve, hogy milyen is lett a térségi vásártér, azaz a piac a nagyszabású beruházást követően.

A számomra legfontosabb fejlesztés azonban mindenképpen a 2023 derekán átadott Wenckheim turista- és kerékpárút volt. Lehet számokkal is dobálózni, miszerint tíz kilométernyi kerékpárutat újítottak fel és ugyanennyit tettek rendbe, hogy hány információs és útba igazító táblát helyeztek ki. A legfontosabb szerintem viszont az, hogy ezzel a város felkerült egy újabb térképre. Mégpedig a kerékpáros turizmus térképére.

Ugyanis a békési kastélyokat, mint a szabadkígyósit, a póstelekit, a gerlait és a gyulait összekötő bicikliút elnyerte 2023-ban Az év kerékpárútja címet – egy közönségszavazás eredményeként, toronymagasan –, és ennek híre tényleg messzire ment. Annyira, hogy nemcsak a határon innen, hanem azon túlról is érkeztek érdeklődők azért, hogy végigtekerhessék ezt a mintegy 30 kilométeres távot. Bringát sem kell hozniuk, hiszen lehet bérelni.

Sőt, Az év kerékpárútja cím apropóján bringás vándortáborokat ugyancsak elindítottak a térségben, Békési kastélyok néven, és ezek során több száz diák és őket kísérő pedagógus fedezhette fel Békéscsaba és környéke, Békés vármegye szépségét. Jó lenne, ha lenne még több ilyen attrakció, amely miatt érdemes felkeresni a Viharsarok ezen szegletét.

Mondok is egyet. Jövőre lesz Munkácsy Mihály, a festőfejedelem születésének 180. évfordulója, és erre nagyon készül Békéscsaba, amely a kolbász fővárosa mellett Munkácsy városának is nevezheti magát. A kerek évforduló apropóján adnák át a hamarosan minden elemében elkészülő Munkácsy-negyedet, most épül a Deák utcai kishíd is záróakkordként. A nagyszabású rendezvényeknek köszönhetően a negyed híre is kezd terjedni. Szóval jó úton jár Békéscsaba.