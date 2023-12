A Tompa család iskolás ikrei már a második osztályban tanulnak, úgy olvasnak mint a vízfolyás, nagyon ügyesek, okosak, kiválóan veszik az akadályokat. A lányoknak van két kicsi tesója, Attika, aki 5 éves és a hugi, Bibi, vagyis a 2 éves Bíborka. Valamennyien nőnek mint a gombák.

Anyukájukkal loptunk magunknak néhány percet a nagy karácsonyi készülődésben.

Napok óta a téli szünet örömei töltik ki a nagycsalád mindennapjait. A gyerekek otthon vannak, nem kell korán kelni, lehet sokat hancúrozni, játszani és vendégségbe menni és vendégeket fogadni. Anyukájukkal közösen készülődtek a már nagyon várt ünnepre.

Tompáné Varga Nikoletta elmesélte, a lányokkal a konyhában nagy volt a sürgés-forgás, együtt készítették el a mézeskalácsot és a sós sütit.

A két kisebb testvérük, Attika és Bíborka.

Fotó: BMH

– Próbáltam beosztani úgy az időmet, én ne rohangáljak a boltokba, mindent is megoldunk itthon. Szombaton együtt megsütöttük a bejglit. Nálunk nagy kedvenc a meggyes-mákos és a diós, de bármi más ízesítéssel is elfogyna, mert az én gyermekeim mindent megesznek, nem válogatnak. Ezen a napon készült el a szintén hagyományos töltött káposzta. De beiktattuk a karácsonyfa állítását, amire felkerültek a saját készítésű díszek is. Én már novemberben beszereztem a meglepetéseket, becsomagoltam, más dolgom nem maradt, mint a fa alá csempészni. A lányaink gyöngyfűzős készletet kaptak és társasjátékot. Már nagyon szépen olvasnak, így a karácsonyfa alá könyvek is kerültek. Attika is nagyon boldog volt, mert egy fa, összeszerelhető vonatkészlet volt számára a meglepetés. Bíborkánál mini őrület van, a mini játékok közül a 60 centis egérre esett a választás – sorolta az édesanya a család meghitt pillanatait, amikor az ajándékbontás élményét együtt élték át a gyerekekkel.

– Vasárnap édesanyám várt bennünket, nála ebédeltünk és ott is megérkezett a Jézuska. Hétfőtől nagy nyüzsgés van nálunk – folytatta az édesanya, aki süt, főz, készül a leves, kacsa, kalács és minden is. Mostantól hozzájuk érkeznek a vendégek, a rokonok, a testvérek.

Az ikrekről megtudtuk, szeretnek iskolába járni, nem lesz gond a félévi bizonyítványukkal, sok arany és piros csillagot vittek haza már eddig is. Hanna, Bogi és Niki között nincs rivalizálás.