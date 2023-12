– Tevékenységünk eredményes, a népi kézművesség területén továbbra is meghatározóak vagyunk – hangsúlyozta Pál Miklósné. – Tagjaink jelentős számban az alkotás területén is kiemelkedőt nyújtanak. Pénzügyi helyzetünk stabil, nagy családot alkotunk, van utánpótlásunk. Kívánom, hogy ez így maradjon még nagyon sokáig.

Az egyesület elnöke kitért arra, idén 869 eseményt bonyolítottak le, a látogatók száma közel 100 ezer fő volt.

– A 400-nál több tagot számláló egyesület tagsága évközben csak a rendezvényeken találkozik. Ezek a közösséget jól szolgálják, de az egyesület munkájáról akkor nemigen beszélünk – hangsúlyozta Pál Miklósné. – Ezen az ünnepi összejövetelen idézzük fel az egész éves tevékenységünk eredményeit. Már most megalapoztuk a jövő évet is, hiszen a képzéseink többsége szeptemberben indult be és májusig tart. Szeretnénk azt a hagyományt is folytatni, hogy Békéscsaba a népi kézműves képzés meghatározó fellegvára maradjon.

Pál Miklósné kitért arra, nyolc egyesületi tagjuk kapott állami kitüntetést, négyen magas önkormányzati elismerést, az egyesület pedig öt díjat alapított, ezeket mindig az év végi, ünnepi közgyűlésen adják át.

– A Békés Megye Életfa-díjat elsősorban azoknak adjuk át, akik nagyon régen vannak az egyesületben, és sokat köszönhetünk nekik – ecsetelte Pál Miklósné. – A jelenleg aktívan dolgozóknak a munkásságukat vagy a közösségi tevékenységüket ismerjük el, a Jövő nemzedék tanításáért-díjat olyan ember kapja, aki nagyon sokat tesz a tudás átadásáért, és mindig vannak fiatalok, akiket a jövő személyisége díjjal ösztönzünk. Van egy közösségi díjunk, amit minden évben valamelyik eredményes népi kézműves közösség kap, és egy háziasszonydíjat is átadunk.

A kitüntetettek

Békés Megye Népművészetéért Életfa-díj: dr. Illés Károlyné, Korcsok János, Szabó Ferenc.

Békés Megye Népművészetéért-díj: Debreczeni Klára, Farkasné Jeszenszky Anita, Kurtics Attila.

Jövő Nemzedék Tanításáért-díj: Kádár Manni.

Jövő Személyisége: Salamon Edina.

Év közössége: Mezőberényi Hímző Szakkör.

Háziasszony-díj: Lázár Julianna.